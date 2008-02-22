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۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۲۲

امام جمعه زاهدان:

حضور حداکثری ملت در انتخابات مجلس آینده نظام را تضمین می کند

زاهدان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سلیمانی گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات هشتمین دوره مجلس، آینده نظام جمهوری اسلامی ایران را تضمین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: حضور حداکثری مردم نشان می دهد که مردم به سرنوشت کشورشان حساس هستند و برای تعیین وضعیت مجلس قانونگذاری کشورشان دلسوزی می کنند.

خطیب جمعه زاهدان ادامه داد: حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای به عنوان سرمایه بی بدیل و بی نظیر تلقی می شود و به عنوان وظیفه شرعی برای مردم قلمداد خواهد شد.

حجت الاسلام سلیمانی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه با اشاره به روز امور تربیتی و تربیت اسلامی، بیان داشت: امور تربیتی نهاد بسیار قوی و خوبی است که زیربنای آن را شهیدان رجایی و باهنر پایه گذاری کردند.

وی بیان داشت: اساس و منطق امور تربیتی این است که تزکیه مقدم بر تعلیم است و مربیان امور تربیتی باید همواره این مهم را مد نظر قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان با اشاره به نسبت بین تزکیه و تعلیم تصریح کرد: در صورت جدایی این دو امر مهم از یکدیگر فساد در جامعه به وجود می آید.

کد مطلب 643428

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