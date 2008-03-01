به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول سال 1384 ایران است. کارگردانی را عباس رافعی به عهده دارد و بازیگرانی چون پژمان بازغی، سیاوش تهمورث، سیدجواد هاشمی، سیروس گرجستانی، فرخ نعمتی، امیر آقایی و شقایق فراهانی در آن بازی کرده اند. وی سی دی "راه طی‌شده" با زمان 97 دقیقه به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

داستان فیلم بر محور تعزیه‌خوانی می‌گذرد. یک گروه فرانسوی به منظور انتخاب نمایش تعزیه برای جشنواره آوینیون و ساخت فیلمی مستند از مراحل آماده‌سازی و اجرای تعزیه به ایران می‌آیند. حضور این گروه موجب بروز ماجراهایی میان شبیه‌پوشان و شبیه‌گردانان تعزیه می‌شود، به گونه ای که آن را تا مرز تعطیلی پیش می‌برد.

از دیگر عوامل فیلم می‌توان به فرهاد توحیدی فیلمنامه‌نویس، حمید روزبهانی مدیرفیلمبرداری، مصطفی مسجدی تدوینگر، نگار جاودان طراح صحنه و لباس و فردین مسجدی آهنگساز اشاره کرد. "راه طی‌شده" در ژانر مذهبی قرار دارد و برای مخاطب بزرگسال مناسب تشخیص داده شده است.

رافعی متولد 1341 شیراز، کارشناسی فیلمنامه‌نویسی را از دانشکده صدا و سیما و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی را از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد گرفته است. از فیلم‌های او می‌توان "راز مینا" محصول 75، "پروانه‌ای در باد" محصول 82، "آیه‌های زمینی" محصول 82، "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" محصول 85 و "تولدی دیگر" محصول 86 را نام برد.