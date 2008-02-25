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۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۲۷

اختصاصی مهر /

شعارهای 4 گانه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات

شعارهای 4 گانه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات

ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم با شعارهای چهارگانه "سیاسی- اجتماعی"، "اقتصادی"، "فرهنگی" و "سیاست خارجی" پا به عرصه تبلیغات می گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم اتخاذ شده در شورای سیاستگذاری ائتلاف اصلاح طلبان، این ائتلاف در انتخابات مجلس هشتم با شعار اصلی "همراه شو عزیز" وارد عرصه تبلیغات می شود اما در کنار این شعار اصلی، ائتلاف اصلاح طلبان در عرصه های "سیاسی - اجتماعی"، "اقتصادی"، "فرهنگی و "سیاست خارجی" نیز شعار انتخاباتی خواهد داشت.

بر این اساس شعار "همراه شو عزیز"، شعار سیاسی - اجتماعی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم نیز خواهد بود.

همچنین شعار "کنترل گرانی و ایجاد رونق اقتصادی"، شعار اقتصادی؛ شعار "مقابله با تحجر و دفاع از اندیشه های امام خمینی (ره)"، شعار فرهنگی و  شعار "ارتقاء منزلت ایران و کرامت ایرانیان در عرصه بین الملل"، شعار سیاست خارجی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 645229

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