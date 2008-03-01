دست دولت در بودجه سال آینده برای مانور باز گذاشته شده است

سید محسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: شکل بودجه تصویب شده برای سال آینده از لحاظ نحوه نگارش و محتوا نسبت به بودجه های سالیان گذشته کشور کاملا متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه کلیه تبصره ها در بودجه سال آینده حذف شده است، عنوان کرد: در بودجه تصویب شده، دیگر خبری از سیاستهایی که در تبصره های بودجه سالهای گذشته به آن پرداخته می شد، نیست و کلیه موارد در قالب یک ماده واحده در نظر گرفته شده است.

نماینده بروجرد در مجلس با بیان اینکه اعتبارات در بودجه سال 87 به صورت کلان دیده شده است، افزود: در بحث انرژی نیز کلیه سیاستها با در نظر گرفتن محدودیت یارانه تا سقف سه هزار میلیارد تومان به دولت واگذار شده است.

یحیوی با تاکید بر اینکه به دولت بیشتر از میزان تعیین شده در زمینه انرژی، اجازه ارائه یارانه داده نشده است، تصریح کرد: در مقابل دولت مختار است میزان سهمیه بندی، نرخ سهمیه بندی و نرخ بازار آزاد را خود تعیین کند.

وی با اشاره به اینکه ارائه بنزین به صورت آزاد آثار تورمی خود را بر جای خواهد گذاشت، یادآور شد: به رغم اختلاف نظری که بر میزان تاثیرگذاری بنزین آزاد بر روی نرخ تورم وجود دارد اما همه معتقدند که با ارائه بنزین به صورت آزاد، شاهد افزایش تورم خواهیم بود.

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به آمارهای سه تا 30 درصدی پیش بینی شده برای افزایش نرخ تورم در صورت ارائه بنزین آزاد، یادآور شد: البته در حال حاضر نیز آثار تورمی بنزین را بر روی کالاها به لحاظ خرید بنزین از سوی مردم با قیمت بالا از کسانی که سهمیه دارند را شاهد هستیم.