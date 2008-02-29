64 درصد بازار تاریخی اردبیل مرمت و ساماندهی شد

بهروز ندایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارشناسان مرمت این سازمان نسبت به طولانی شدن زمان مرمت و تخریب بیشتر این بازار تاریخی با وسعت 54 هکتاری هشدار داده اند.

وی خاطرنشان کرد: کندی و زمان طولانی مرمت این بازار به خاطر بودجه محدود و وسعت زیاد آن بوده و این زمان طولانی باعث فرسودگی بیشتر بخش های محتاج به مرمت می شود.

ندایی خاطر نشان کرد: وقفی بودن این بازار باعث شده تا مغازه داران رغبت و تمایلی برای مرمت این بازار نشان ندهند و این یکی دیگر ازعلل تخریب بازار تاریخی اردبیل است.

وی تاکید کرد: برهمین اساس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردبیل به تنهایی هزینه این مرمت را تامین می نماید.

به علت ساخت و ساز در دوره های گذشته و خیابان کشی در دوره پهلوی اول، تعدادی از سراهای این بازار تخریب و بخش دیگری نیز از بدنه بافت تاریخی بازار جدا شده است.

