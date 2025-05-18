به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: احکام افزایش سالانه و متناسب سازی ۱۴۰۴ بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از ۲۷ اردیبهشت صادر شد و در دسترس قرار گرفت و پرداخت آن نیز طی روزهای ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت انجام خواهد شد.
توضیحات لازم در خصوص روش محاسبه افزایش حقوق سالیانه ۱۴۰۴ و نیز اعمال متناسبسازی مرحله دوم (۳۰ درصد) بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، با هدف شفافسازی و آگاهی ذینفعان، بدین شرح است:
طبق جز (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی باید متناسبسازی حقوق مستمریبگیران تحت پوشش را با روش مشخص ظرف سه سال اجرایی کند؛ این سازمان نیز دو مرحله متناسبسازی را در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برای بازنشستگان و مستمریبگیران مشمول، اجرایی کرده است.
در چارچوب یک روش مشخص برای محاسبه حقوق و اعمال متناسبسازی مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی؛ سه مرحله، افزایش مبلغ مستمری سالانه ۱۴۰۳، افزایش مبلغ متناسبسازی این سال و تعیین متناسبسازی ۱۴۰۴ تدوین شده است.
همچنین در سال ۱۴۰۴ بن معیشت بازنشستگان با ۵۰ درصد افزایش، به ۶۰۰ هزار تومان، حق عائلهمندی با ۵۰ درصد افزایش به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق اولاد (بهازای هر فرزند) با ۱۰۰ درصد افزایش، یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان است.
در گام اول؛ پس از اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی (افزایش سالیانه با تصویب هیأت وزیران) در میزان مستمری ۱۴۰۳، مبلغ مستمری ۱,۴۰۴ مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی مشخص شده است. مصوبه مزدی سالجاری شورای عالی کار به عنوان ملاک برای تعیین افزایش حقوق بازنشستگان توسط تأمین اجتماعی قرار گرفته است؛ زیرا شاخصی قابل اتکا و برگرفته از آمارها و ملاحظات گوناگون حاصل از فرآیندی شفاف و تعاملی است. در این روش برای محاسبه مستمری حداقلبگیران (کسانی که با توجه به مدت سابقه و دستمزد مبنای کسر حق بیمه، مستمری آنان کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال برقراری بوده و مطابق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی تا آن سطح ترمیم شده است)، مبلغ مستمری ۱,۴۰۳ در عدد ۱.۴۵ (۴۵ درصد میزان افزایش حقوق حداقلبگیران و کمتر در سال ۱۴۰۴) ضرب شده است. همچنین جهت تعیین مستمری سایر سطوح، مبلغ مستمری ۱,۴۰۳ در عدد ۱.۳۲ (میزان افزایش حقوق امسال سایر سطوح) ضرب و رقم ثابت ۹.۳۱۶.۵۰ ریال نیز به آن اضافه شده است.
در گام دوم؛ مبلغ متناسبسازی سال ۱۴۰۳ در ۱.۳۲( میزان افزایش حقوق امسال) در قالب ماده ۹۶ تأمین اجتماعی ضرب و در خروجی آن مبلغ متناسبسازی این سال با افزایش این ماده قانونی حاصل شده است.
در گام سوم؛ ابتدا مبلغ متناسب سازی مطابق فرمول محاسبه شده و سپس مابهالتفاوت متناسبسازی افزایش یافته ۱۴۰۳ تا ۷۰ درصد مبلغ متناسبسازی فوق به عنوان متناسبسازی سال ۱۴۰۴ تعیین میشود. بدین ترتیب مجموع متناسبسازی افزایش یافته ۱۴۰۳ و متناسب سازی سال ۱۴۰۴، طبق قانون معادل ۷۰ درصد مبلغ متناسبسازی است. موضوعی که همواره مطالبه ذینفعان از سازمان تأمین اجتماعی در نحوه اجرای متناسبسازی بوده است.
