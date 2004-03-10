اعضاي شوراي فني تيم ملي جودو معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري " مهر" نفرات دعوت شده بايد روزنهم فروردين ماه سال آينده دررقابتهاي انتخابي تيم ملي حاضرشده و نظرات فني خود را جهت انتخاب نفرات اول ودوم تيم ملي براي حضوردررقابتهاي آسيايي قزاقستان ونيزتيمهاي ملي درسال 83 اعلام دارند.
اسامي نفرات دعوت شده به شرح ذيل است:
1- محمد درخشان
2- سيدعبدالجليل رضوي
3- كاظم يزداني
4- غلامحسين علمي
5- بهمن فكرت
6- عبدالله سعادتمند
7- محمدرضا حاج يوسف زاده
8- مجيد زارعيان
9- عطاالله عباس نژاد
10- رضا مدني
11- محمد كيهان
12- محمدرضا مينوكده
13- علي محمدعزيزي
14- محمد علي رستگار
15- سيف الله جواهريان
16- بهرام كشوريان
7- حشمت الله رشيدي
18- رمضانعلي خانبابايي
از سوي عليرضا اميني مدير و سرمربي تيم هاي ملي جودو كشورمان اسامي اعضا شوراي فني تيم ملي اعلام شد.
به گزارش خبرگزاري " مهر" نفرات دعوت شده بايد روزنهم فروردين ماه سال آينده دررقابتهاي انتخابي تيم ملي حاضرشده و نظرات فني خود را جهت انتخاب نفرات اول ودوم تيم ملي براي حضوردررقابتهاي آسيايي قزاقستان ونيزتيمهاي ملي درسال 83 اعلام دارند.
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