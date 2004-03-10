اعضاي شوراي فني تيم ملي جودو معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري " مهر" نفرات دعوت شده بايد روزنهم فروردين ماه سال آينده دررقابتهاي انتخابي تيم ملي حاضرشده و نظرات فني خود را جهت انتخاب نفرات اول ودوم تيم ملي براي حضوردررقابتهاي آسيايي قزاقستان ونيزتيمهاي ملي درسال 83 اعلام دارند.

اسامي نفرات دعوت شده به شرح ذيل است:

1- محمد درخشان

2- سيدعبدالجليل رضوي

3- كاظم يزداني

4- غلامحسين علمي

5- بهمن فكرت

6- عبدالله سعادتمند

7- محمدرضا حاج يوسف زاده

8- مجيد زارعيان

9- عطاالله عباس نژاد

10- رضا مدني

11- محمد كيهان

12- محمدرضا مينوكده

13- علي محمدعزيزي

14- محمد علي رستگار

15- سيف الله جواهريان

16- بهرام كشوريان

7- حشمت الله رشيدي

18- رمضانعلي خانبابايي