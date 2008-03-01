آغاز بررسی انتخاب سرلیست در جبهه متحد اصولگرایان

محمدرضا باهنر رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا حداد عادل سرلیست جبهه متحد در انتخابات مجلس هشتم خواهد بود، اظهار داشت: این موضوع در جبهه متحد در دست بررسی قرار دارد.

جایگزینان فهرست جبهه متحد از بین نمایندگان مجلس

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر تلاش جبهه متحد برای جایگزینی چند تن از اعضای ائتلاف فراگیر در فهرست انتخاباتی این جبهه، گفت: جایگزین ها در فهرست جبهه متحد از بین افرادی خواهند بود که در مجلس فعالیت می کنند و قابلیت مناسب را دارند.

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد تهران افزود: تعیین افراد جایگزین به عهده گروه 5 نفره در جبهه متحد است که این جایگزینان از بین حسین مظفر، امیررضا خادم ، حسن غفوری فرد ، الهام امین زاده و نفیسه فیاض بخش انتخاب خواهند شد.

تلاش جبهه متحد برای برآوردن توقعات ائتلاف فراگیر

باهنر در پاسخ به این سئوال که جبهه متحد تا چه اندازه تلاش می کند تا توقعات ائتلاف فراگیر اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم را برآورده سازد، تصریح کرد: جبهه متحد درصدد است، حداکثر توقعات ائتلاف فراگیر اصولگرایان را در انتخابات آتی برآورده سازد و در هر صورت ممکن است، این توقعات برآورده شود.

وی همچنین درباره جلسات نامزدهای 30 نفره جبهه متحد، خاطرنشان کرد: این جلسات اجرایی است و همچنان ادامه دارد.