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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

ایستگاه های صلواتی در مشهد ساماندهی می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: شهرداری مشهد، همزمان با فرارسیدن آیین های دهه آخر صفر و به منظور پیشگیری از بروز مشکلات ترافیکی و مسائل شهری، جانمایی ایستگاه های صلواتی در سطح شهر را ساماندهی می کند.

سید محمد صادق مرکبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: سنت پسندیده نذورات و خیرات در میان شیعیان پیشینه ای چند صد ساله دارد و در سالهای اخیر یکی از شیوه های آن، برپایی ایستگاه صلواتی در سطح شهرها بوده است که در مشهد نیز این حرکت از حدود یک سال پیش آغاز شد.

وی در ادامه با تاکید بر ساماندهی و تقویت محتوایی ایستگاه های صلواتی، اظهار داشت: پس از تشکیل یک کار گروه مطالعاتی مشخص شد که برپایی بیش از حد ایستگاه های صلواتی در دهه اول محرم سال جاری، سبب بروز مشکلاتی برای شهروندان به خصوص در زمینه ترافیکی شده است، بر همین اساس با نظر مساعد و تاکید امام جمعه، فرماندار و شهردار قرار شد تا در دهه آخر صفر، برپایی ایستگاه های صلواتی در سطح شهر از سوی مدیریت واحد شهری از تمام زوایای آن از قبیل ترافیک، آتش سوزی و مسائل شهری به شیوه جدیدی ساماندهی شوند.

مرکبی عنوان کرد: به جز منطقه ثامن و اطراف حریم حرم رضوی که برپایی هر گونه ایستگاه صلواتی در آن ممنوع است در تمام مناطق شهرداری مکانهای مناسبی شناسایی شده اند که آدرس آنها به سازمانها و نهادهای مربوطه ارجاع شده است.

وی یادآور شد: همچنین با همکاری مدیریت امور هنری شهرداری به عنوان نمونه، تعداد محدودی سازه و خیمه ویژه چند ضلعی در ابعاد 3 در 3 که از رنگهای مقدس در آنها استفاده شده و با کتیبه هایی به رنگ سیاه مزین شده به منظور آرایش و کارآیی بهتر شهری و همچنین تاثیر بخشی بیشتر طراحی و در اختیار برخی از مناطق شهرداری قرار گرفته است.

وی در خصوص تعداد مجوزهای صادر شده جهت برپایی ایستگاه های صلواتی سطح شهر مشهد گفت: در مجموع تعداد 145 مجوز برپایی ایستگاه صلواتی صادر شده است که از نظر تعداد، نسبت به دهه اول محرم سال جاری کاهش یافته است.

کد مطلب 647573

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