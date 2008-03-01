طرح عراق در مورد پرونده گروهک منافقین تقدیم احمدی نژاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،"موفق الربیعی" درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با اشاره به سفر"محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق و تاکید بر محوریت مسائل امنیتی در مذاکرات مقامهای بلندپایه دو کشور، خاطرنشان کرد: ما طرح و برنامه ای جداگانه برای پایان دادن به پرونده مجاهدین خلق داریم.

مشاورامنیت ملی عراق با اشاره به اینکه ما این طرح و برنامه را به سران ایرانی ارائه می کنیم، توضیح بیشتری دراین باره نداد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مسائل سیاسی و اقتصادی نیز دراین سفر مورد بررسی دو طرف ایرانی و عراقی قرار می گیرد.

"الربیعی" تصریح کرد: دولت عراق همچنین درصدد است تا مانع عبور عناصر حزب (تروریستی) پژاک از مرزهای کردستان عراق به داخل خاک ایران شود.

وی با تاکید براینکه عراق خواهان روابط خوب با ایران است، درپاسخ به این پرسش که آیا احمدی نژاد درخلال سفرش به عراق به دیگرمناطق به جز بغداد نیز می رود، گفت : احمدی نژاد به عتبات عالیات هم می رود.

مشاور امنیت ملی عراق خاطرنشان کرد : دولت عراق از سفر احمدی نژاد استقبال می کند و رئیس جمهوری ایران درضیافت و حمایت دولت عراق خواهد بود.

دراین حال، منابع خبری اخیرا پیش بینی کردند که احمدی نژاد در خلال این سفر خود با آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق و مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان دیدار کند.

رئیس جمهوری ایران فردا یکشنبه در راس هیئتی بلندپایه وارد بغداد می شود.