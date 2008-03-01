نروژ آخرین حریف تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز مردان نروژ در دیدار امروز خود با نتیجه 3 بریک مغلوب اسرائیل شد تا به عنوان حریف ایران در روز آخر مسابقات قهرمانی جهان معرفی شود.

این در حالیست که در صورت پیروزی بازیکنان نروژی، پینگ پنگ بازان اسرائیلی به عنوان حریف نمایندگان کشورمان شناخته می شدند که دراین صورت تیم ملی ایران از حضور در ادامه بازی ها کناره گیری می کرد.

درهر حال با توجه به نتیجه دیدار تیم های ملی نروژ و اسرائیل، پینگ پنگ بازان کشورمان که دیدار صبح امروز خود را با شکست مقابل ویتنام پشت سرگذاشتند فردا برای کسب مقام سی و نهم یا چهلم جهان به مصاف تیم ملی نروژ می روند.

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در رقابت های جهانی 2006 آلمان عنوان چهل و یکم جهان را به خود اختصاص دادند، بنابراین ملی پوشان کشورمان در صورت پیروزی در بازی فردا دو پله صعود خواهند داشت و در غیر این صورت تنها یک پله صعود می کنند.

تیم ملی بانوان ایران نیز که امروز از انجام مسابقه با لیتوانی انصراف داد با کسب عنوان شصت و دوم جهان نسبت به دوره گذشته این مسابقات 11 پله صعود کرد. بانوان پینگ پنگ باز ایران در مسابقات 2006 آلمان در رده هفتاد وسوم ایستادند.

چهل و نهمین دوره رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان از پنجم اسفندماه در گوانگجو چین آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد داشت.