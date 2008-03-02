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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۳۶

شناسایی ژن ترکیبی مقاوم در مقابل ویروس مشابه "HIV"

شناسایی ژن ترکیبی مقاوم در مقابل ویروس مشابه "HIV"

پژوهشگران آمریکایی با هدف مبارزه با ایدز در گونه ای از میمونهای آسیایی ژنی را شناسایی کردند که این حیوانات را در مقابل ویروسی که شباهت بسیاری به ویروس "اچ آی وی" هم جز آنها است، مقاوم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مدرسه پزشکی هاروارد که نتایج یافته های خود را در تازه ترین شماره مجله PLoS Pathogens منتشر کرده اند، با بررسی گونه ای از میمونهای آسیایی با عنوان "ماکاکو" یک ژن ترکیبی را با عنوان TRIM5-CypA شناسایی کردند که از ترکیب دو ژن سلولی به نامهای TRIM5 و CypA تشکیل شده است.

ترکیب میان این دو ژن، پروتئینی را تولید می کند که می تواند آلودگی به ویروسی را که شباهت بسیاری به ویروس "اچ آی وی" دارد، مسدود کند.

ژن TRIM5-CypA دومین ژن ترکیبی است که تاکنون در میمونها شناسایی شده است، به طوری که پیش از این در سال 2004 نیز ژن ترکیبی TRIMCyp در میمونهای ساکن آفریقای جنوبی کشف شده بود.

به اعتقاد این دانشمندان ترکیب دو ژن TRIM5 و CypA یک امتیاز مثبت تکاملی در حاملان این ژنها به شمار می رود. در حقیقت حاملان این ژن ترکیبی در مقابل آلودگی به ویروس مشابه "اچ آی وی" که می تواند منجر به بروز بیماری مشابه بیماری "ایدز" شود، مقاوم هستند.

این دانشمندان امیدوارند از این کشف در ارائه روشهای درمانی جدیدی برای مبارزه با بیماری کشنده ایدز استفاده کنند.

کد مطلب 648291

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