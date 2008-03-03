60 درصد درخواست های صدور پروانه توسط دفاتر خدمات الکترونیک انجام می شود

فرزان شیروان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: روند راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران از خرداد ماه سال جاری آغاز شد و هم اکنون 22 دفتر در مناطق شهرداری تهران بخشی از در خواست های شهروندان در حوزه شهرسازی را دنبال می کنند.

وی همچنین از راه اندازی 50 دفتر خدمات الکترونیک شهر در سال آینده خبر داد و افزود: در حال حاضر امکانات سخت افزاری لازم جهت ایجاد این دفاتر در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران توسط شهرداری فراهم شده است و امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی بتوانیم شهروندان را از مراجعه به شهرداریها جهت رسیدگی به درخواستها و پرونده های ساختمانی خود بی نیاز کنیم.

مدیرکل ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران یادآور شد: تدوین کلیات آیین نامه و آیین نامه مالی فعالیت این دفاتر مراحل نهایی خود را می گذراند و سعی ما بر این است که بتوانیم این موارد را تا پایان سال جهت تصویب به شورای شهر ارائه کنیم.

شیروان بیگی با اشاره به انجام بیش از 60 درصد درخواست های صدور پروانه در این دفاتر تصریح کرد: هم اکنون صدور پروانه ساخت اراضی و تخریب و نوسازی توسط این مراکز و پرسنل شهرداری انجام می شود و با گسترش این دفاتر بخش خصوصی عهده دار فعالیت ها در این خصوص خواهد بود.