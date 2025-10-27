به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید علوی مدیرکل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به آغاز اجرای طرح یکپارچه‌سازی فرآیندهای چهار خدمت اصلی شهرسازی در مناطق ۲۲ گانه، نواحی ۱۲۵ گانه و دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، گفت: طرح یکپارچه‌سازی ارائه چهار خدمت اصلی شهرسازی در مناطق ۲۲ گانه، نواحی ۱۲۵ گانه و دفاتر خدمات الکترونیک شهر به منظور ارتقا کیفیت خدمات شهرسازی و تسهیل در فرآیند پاسخ‌گویی به شهروندان، به اجرا درآمده است.

وی تصریح کرد: در این طرح، اداره کل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران اقدام به طراحی و تهیه اینفوگرافی فرآیندهای چهار خدمت اصلی شهرسازی شامل پروانه تخریب و نوسازی / ساختمان (پروانه یک‌مرحله‌ای)، پروانه شهرسازی (مرحله اول، بدون اجازه شروع عملیات ساختمانی)، پروانه شروع عملیات ساختمانی (دومرحله‌ای، همراه با اجازه شروع) و گواهی پایان کار ساختمانی کرده است.

به گفته علوی، هدف از اجرای این طرح، راهنمایی شهروندان و متقاضیان برای دریافت صحیح و سریع خدمات، یکسان‌سازی نحوه ارائه خدمات، ارتقای شفافیت، تسریع در پاسخ‌گویی، کاهش مراجعات غیرضروری و افزایش رضایتمندی شهروندان است.

مدیرکل برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین اظهار داشت: در این راستا، دستورالعمل‌ها و راهنماهای تصویری در مناطق، نواحی و دفاتر خدمات الکترونیک شهر نصب و اطلاع‌رسانی شده است. اجرای طرح مذکور ضمن ارتقا آگاهی شهروندان نسبت به مراحل صدور مجوزهای ساختمانی، موجب افزایش نظم در فرآیندها و شفاف‌سازی مراحل انجام خدمات در مناطق مختلف خواهد شد.

علوی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام در چارچوب سیاست‌های کلان معاونت شهرسازی و معماری و با هدف استانداردسازی فرآیندها، بهبود کیفیت خدمات و تحقق رویکرد تکریم ارباب‌رجوع انجام شده است.