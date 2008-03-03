انجام قتلهای زنجیره ای در کرمان تکذیب شد

سرهنگ علی قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از کشف جسد یک زن در کیلومتر هفت جاده ماهان - کرمان شایعه انجام قتلهای زنجیره ای در شهر کرمان در بین مردم پخش شد که با انجام تحقیقات نیروی انتظامی راز این قتلها در کرمان فاش شد.

وی تصریح کرد: به دلیل شایعه موجود در بین مردم، نیروهای انتظامی با تلاش شبانه روزی در مدت 10 روز قاتل را که به دلیل اختلافات مالی و ارتباطات مشکوک با مقتوله مرتکب قتل شده بود، دستگیر کردند.

قاضی زاده ضمن تشریح چگونگی وقوع قتل و چگونگی دستگیری متهمان، شایعه سریالی بودن این قتل را کذب اعلام کرد و بیان داشت: انگیزه این قتل تنها اختلاف حساب و ارتباطات غیرمتعارف قاتل با مقتوله بوده است.