نرخ تورم به 17.8 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در بهمن ماه 1386نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه 1386 نسبت به ماه قبل 2/2 (دو ودو دهم ) درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/20(بیست و دو دهم )درصد افزایش یافت.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1386 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال 1385 معادل 8/17 (هفده و هشت دهم ) درصد می باشد.

به گزارش مهر، نرخ تورم در فروردین ‌ماه امسال 12.8 درصد، در اردیبهشت ‌ماه 13.6 درصد، در خردادماه 14.2 درصد، در تیرماه 14.8 درصد، در مرداد ماه سال جاری به 15.4 درصد، درشهریورماه به 15.4 درصد، در مهرماه 16.2 درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2 و در دی ماه 17.5 درصد بود.