تاثیر محافظتی دارچین و گل محمدی در برابر گاز اُزن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، یافته‌های پایان‌نامه مائده محلوجی، دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، با عنوان «مطالعه تأثیر سینامالدهید و فنیل اتیل الکل بر تغییر PH خون و اختار هموگلوبین در نمونه‌های خون اثر داده شده با اوزون در غلظت بالا» به راهنمایی دکتر عارفه سیدعربی، دانشیار گروه بیوشیمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، نشان می‌دهد که ماده مؤثره ادویه دارچین و همچنین گل محمدی و مشتقات آن مانند گلاب، نقش آنتی‌اکسیدانی قابل توجهی در خود دارند.

در این پژوهش، تغییر ساختار پروتئین هموگلوبین، که فراوان‌ترین پروتئین موجود در خون است، تحت تأثیر گاز اُزن در بالاترین غلظت، مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی نشان داد که اُزن در غلظتی بسیار بالا، باعث ایجاد تغییرات ساختاری در پروتئین هموگلوبین، به عنوان مهمترین پروتئین انتقال اکسیژن می‌شود.

در ادامه، تأثیر گاز ازن، در حضور ماده‌های مؤثرۀ گیاه دارچین و گل محمدی، به ترتیب سینامالدهید و فنیل اتیل الکل، مجدداً آزموده شد و مشخص شد که این دو ماده، خصوصاً فنیل اتیل الکل، قادرند نقش بسیار مؤثری در مقابله با اُزن ایفا کنند.

نتایج این پژوهش با عنوان «The molecular effects of ozone on human hemoglobin oligomerisation pre- and post-COVID-19 infection accompanied by favoured antioxidant roles «of cinnamaldehyde and phenyl ethyl alcohol در نشریه Journal of Molecular Structure منتشره شده است.