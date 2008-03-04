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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۴

داستانی از نجیب محفوظ در رادیو نقد می‌شود

داستان کوتاه "شب با برکت" نوشته نجیب محفوظ روز جمعه در برنامه "یک عصر، یک داستان" خوانده و نقد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این داستان با ترجمه منصوره شریف زاده از کتاب "داستانهای اشباح" (نشر نگاه سبز - 1379) انتخاب شده است.

نجیب محفوظ - نویسنده مصری - در این اثر ضمن ترسیم فضایی واقع گرایانه به روایت زندگی کسی می پردازد که دست آخر به مرگ و پوچی می رسد. "شب با برکت" در عین اینکه از فضایی رئالیستی برخوردار است دارای عناصر سوررئالیستی نیز هست.

این داستان روز جمعه 17 اسفند به وسیله جواد عاطفه - منتقد - در برنامه "یک عصر، یک داستان" خوانده و نقد می شود. این برنامه هر هفته به سردبیری رسول آبادیان، تهیه کنندگی فیروز سراب و گویندگی فاطمه حقیقت ناصری از ساعت 13.30 تا 14 از رادیو فرهنگ پخش می شود.

کد مطلب 649577

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