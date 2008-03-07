پایگاههای فعال انتقال خون استان تهران در تعطیلات نوروز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر این پایگاهها عبارتند از:
1- پایگاه مرکزی از تاریخ87.1.1 لغایت 87.1.13 از ساعت 8 لغایت 22
2- پایگاه پیروزی در تاریخ های3- 4-5-6-7-8-10-11-12/1/87 از ساعت 8 لغایت 19
3- پایگاه آزادی در تاریخ های2-3-4 -5-6-7-8-9-10-11-12/1/87 از ساعت 8 لغایت 19
4- پایگاه شهرری از تاریخ 2-3-4 -5-6-7-8-9-10-11-12/1/87 از ساعت 9 لغایت 17
5 - پایگاه ولیعصردر تاریخ های3 -4 -5-6-7-8-10-11-12/1/87 از ساعت 8 لغایت 19
6- پایگاه صادقیه در تاریخ های های3 -4 -5-6-7-8-10-11-12/1/87 از ساعت 8 لغایت 19
7- پایگاه تجریش در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87 از ساعت 9 لغایت 17
8- پایگاه دردشت از تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87 از ساعت 9 لغایت 17
9- پایگاه نازی آباد در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87 از ساعت 9 لغایت 17
10- پایگاه رسالت در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87 از ساعت 9 لغایت 17
11- پایگاه امام حسین در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87 از ساعت 8 لغایت 19
12 - پایگاه مترو شهرری در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87 از ساعت 9 لغایت 17
13- پایگاه میلاد در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87 از ساعت 8 لغایت 15
14- پایگاه ورامین از تاریخ 10/1/87 از ساعت 8 لغایت 15
15 - پایگاه مترو میرداماد در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87 از ساعت 9 لغایت 17
16- پایگاه چیذر در تاریخ های5-7-8-10-11/1/87 از ساعت 9 لغایت 17
17- پایگاه نارمک در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87 از ساعت 9 لغایت 17
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