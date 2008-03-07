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۱۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۵

پایگاههای فعال انتقال خون استان تهران در تعطیلات نوروز اعلام شد

پایگاههای فعال انتقال خون استان تهران در تعطیلات نوروز اعلام شد

اداره کل منطقه ای آموزشی انتقال خون استان تهران پایگاههای فعال انتقال خون استان را در تعطیلات نوروز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر این پایگاهها عبارتند از:

1- پایگاه مرکزی از تاریخ87.1.1  لغایت 87.1.13  از ساعت 8 لغایت 22

2- پایگاه پیروزی در تاریخ های3- 4-5-6-7-8-10-11-12/1/87 از ساعت 8 لغایت 19

3- پایگاه آزادی در تاریخ های2-3-4 -5-6-7-8-9-10-11-12/1/87  از ساعت 8 لغایت 19

4- پایگاه شهرری از تاریخ  2-3-4 -5-6-7-8-9-10-11-12/1/87 از ساعت 9 لغایت 17

5 - پایگاه ولیعصردر تاریخ های3 -4 -5-6-7-8-10-11-12/1/87 از ساعت 8 لغایت 19

6-  پایگاه  صادقیه در تاریخ های های3 -4 -5-6-7-8-10-11-12/1/87 از ساعت 8 لغایت 19

7- پایگاه تجریش در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87  از ساعت 9 لغایت 17

8- پایگاه دردشت از تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87  از ساعت 9 لغایت 17

9-  پایگاه نازی آباد در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87  از ساعت 9 لغایت 17

10-  پایگاه رسالت در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87  از ساعت 9 لغایت 17

11-  پایگاه امام حسین در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87  از ساعت 8 لغایت 19

12 - پایگاه مترو شهرری  در تاریخ های  5-7-8-10-11/1/87  از ساعت 9 لغایت 17

13- پایگاه میلاد  در تاریخ های  5-7-8-10-11/1/87  از ساعت 8 لغایت 15

14- پایگاه ورامین از تاریخ 10/1/87 از ساعت 8 لغایت 15

15 - پایگاه مترو میرداماد در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87  از ساعت 9 لغایت 17

16- پایگاه چیذر در تاریخ های5-7-8-10-11/1/87  از ساعت 9 لغایت 17

17-  پایگاه نارمک در تاریخ های 5-7-8-10-11/1/87  از ساعت 9 لغایت 17 

کد مطلب 650631

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