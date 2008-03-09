به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات در این دیدار گفت: گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور برآمده از احساس عاشقانه هر ایرانی است و این احساس را بیش از همه استادان زبان درک کرده‌اند.

وی گسترش زبان و ادبیات فارسی را در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: تاثیرگذاری ابزار زبان در بسیاری از رخدادها و رویدادهای تاریخی، سیاسی و فرهنگی از سایر ابزارها موثرتر است. از طریق این آثار دوستی‌ها گسترش یافته و افکار و اندیشه‌ها به دیگران منتقل خواهد شد.

مشاور رئیس جمهور گفت: البته هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم اما بدون شک با تلاش استادان زبان و ادبیات فارسی و حمایت سازمان هرچه سریعتر به وضعیت بهتر و مطلوبتر دست خواهیم یافت. گسترش زبان فارسی و امور فرهنگی از جمله اولویتهای مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران بالاخص مقام معظم رهبری است.

در این دیدار که علی انصاریان رایزن فرهنگی ایران در سوریه نیز حضور داشت، استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های سوریه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت این رشته در دانشگاه ها، حمایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را بیش از گذشته خواستار شدند.

ارسال وسایل کمک ‌آموزشی، فیلمهای سینمایی ایرانی زیرنویس دار، ارسال مطبوعات روزانه، نمایشگاه کتاب ایران و تنوع کتابهای عربی برای بهره‌برداری استادان و دانشجویان در ایران از دیگر مسائل مورد بحث استادان زبان با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بود. این گروه از حمایتهای رایزنی فرهنگی ایران در سوریه قدردانی کرد.