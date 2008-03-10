اسامی نامزدهای ائتلاف فراگیر اصولگرایان در سراسر کشور

علی دورانی ، دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر، لیست های انتخاباتی و اسامی نامزدهای این ائتلاف برای حضور در انتخابات 24 اسفند از حوزه های انتخابیه سراسر کشور را به این شرح معرفی کرد.
1- استان آذربایجان شرقی
تبریز، اسکو و آذرشهر: حجت الاسلام سید محمد رضا میر تاج الدینی، اکبر متفکر آزاد، مسعود پزشکیان، شکور اکبر نژاد، محمد حسین فرهنگی، تقی زاده، رضا رحمانی
اهر و هریس: حسین فاتحی، ولی الله دینی
بستان آباد : سلیمان امیری
مراغه و عجب شیر: سید مصطفی سید هاشمی، نجفی
ورزقان و خاروانا: قره باغی
شبستر : مهدی مطهری
سراب و مهربان: مجید نصیر پور
کلیبر و بخش هوراند: ارسلان فتحی پور
ملکان: سلمان خدادادی، شهروز افخمی
میانه : حاجی اصغری
مرند و جلفا : رقیه منطقی فارفار
2- استان آذربایجان غربی
مهاباد : نوربخش
سلماس: مهندس علی اکبر آقایی
میاندوآب، شاهین دژوتکاب: جهانبخش محبی نیا
ارومیه: جواد جهانگیرزاده، محمد صادق فتح اللهی، حجت الاسلام سید سلمان ذاکری
پیرانشهر و سردشت : ابوبکر قادری
3- استان اردبیل
اردبیل، نیر و نمین: جواد صبور، حسن نوعی اقدم
مشکین شهر: ولی ملکی
گرمی و دشت مغان: میر قسمت موسوی
پارس آباد و بیله سوار: راشد
4- استان اصفهان
خمینی شهر: فریدون اللهیاری
اصفهان: علی اکبر پرورش، حجت الاسلام رهبر، آذین، علی نصر، خانم سلیحی
نطنز و قمصر: علی باغبانیان
نائین: حمید رضا طباطبایی
برخوار و میمه : حجت الاسلام سید محمد حسینی دولت آبادی
شهرضا و سمیرم سفلی: عوض حیدرپور شهرضایی
مبارکه: کاظم یزدانی باغملکی
نجف آباد، تیران و کرون: محمد مهدی مظاهری
اردستان: مصطفی طباطبایی نژاد
فلاورجان: حبیب الله بهرامی
سمیرم: مسلم شفیعی
لنجان: سید نصرت الله طاهری
کاشان، آران و بیدگل: اصغر گرانمایه پور
فریدن، فریدونشهر و چادگان: بهمن محمدی
گلپایگان و خوانسار: نکونام
5- استان ایلام
ایلام،ایوان،مهران،شیروان و چرداول: داریوش قنبری، شاپور فولادی
6- استان بوشهر
دشتستان: دکتر سید عبدالمجید شجاع
دشتی، تنگستان: علوی نژاد
دیر، کنگال و جم: حجت الاسلام شیخ موسی احمدی
7- استان تهران
حوزه انتخابیه تهران بزرگ:
1- غلامعلی حداد عادل
2- حسین مظفر
3- محمد خوش چهره
4- سید محمد میرمحمدی
5- رضا طلایی نیک
6- علیرضا مرندی
7- عادل آذر
8- اسماعیل (محمد) کوثری
9- حسن غفوری فرد
10- امیررضا خادم
11- حمیدرضا کاتوزیان
12- سعید ابوطالب
13- حسین کنعانی مقدم
14- سعید صادقی
15- سید علی ریاض
16- ابوالفضل حسن بیگی
17- علی عباسپور
18- علی فتح الله زاده
19- حسن عابدی جعفری
20- ابراهیم انصاریان
21- حسین میر محمد صادقی
22- علی مطهری
23- پرویز کاظمی
24- صادق وکیل پور
25- حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم
26- حجت الاسلام سید رضا اکرمی
27- حجت الاسلام اقبالیان
28- الهام امین زاده
29- نفیسه فیاض بخش
30- منصوره سادات هاشمی
کرج: رشید جلالی جعفری، اکبریان
دماوند و فیروز کوه: جواد زاده
پاکدشت: علی موسوی لاریجانی
شهریار: گل محمد الیاسی
ساوجبلاغ طالقان و نظرآباد: محمد حسین نژاد فلاح
ورامین: حسین علا
چهار محال و بختیاری
اردل، فارسان، کیار: سید قباد مرتضوی
بروجن: غلامرضا میرزایی
8- استان خراسان جنوبی
بیرجند : خانم موهبتی
قائنات : حجت الاسلام والمسلمین مسعودی
نهبندان و سربیشه: نوروز هاشم زهی
9- استان خراسان رضوی
مشهد و کلات: حجت الاسلام محمد رضا فاکر، عبدالرضا رحمانی فضلی، حجت الاسلام تیمور علی عسگری ، علی سرافراز یزدی، جواد آرین منش
تربت جام و تایباد: رضوانی
طرقبه و چناران: محمد دهقان
قوچان و فاروج: علی اکبر شعبان پور
درگز: عباسیان
فردوس و طبس: محمد رضا امیر حسن خانی
نیشابور: حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، غلامحسین مظفری
سبزوار: علیرضا مزینانی، سبحانی فر
کاشمر، بردسکن: کاظم انبیایی
گناباد: حجت الاسلام محمود مدنی بجستانی
10- استان خراسان شمالی
شیروان: داوریار
بجنورد، جاجرم، مانه : موسی الرضا ثروتی، رضا وحدانی
اسفراین: دکتر قوامی
11- استان خوزستان
دزفول: پورهنگ
آبادان: حسین دهدشتی، گلزاری ، یونس محمدی
بندرماهشهر،امیدیه: کمال دانشیار
مسجد سلیمان،لالی: امیدوار رضایی
اندیشمک: فریدون حسنوند
اهواز: خانم زیبا صالح پور، سید محمد رضا موالی زاده، عباس صمدی
ایذه و باغملک: دهقان
خرمشهر: مصطفی مطورزاده
رامهرمز و رامشیر: سید ناصر موسوی
شوش: سید جاسم ساعدی
شادگان: حسین بنی اسد
بهبهان: حاجی موحد
شوشتر: باقر بورد
دشت آزادگان: سواری
14- استان چهارمحال و بختیاری
اردل، فارسان و کیان: سید قباد مرتضوی
بروجن: غلامرضامیرزایی
13- استان زنجان
ماه نشان، انگوران: رضا عبداللهی
14- استان سمنان
دامغان: حسن سبحانی
شاهرود: کاظم جلالی
15- سیستان و بلوچستان
زابل: عباسعلی نورا، دهمرده
زاهدان: حسینعلی شهریاری
ایرانشهر: گل محمد بامری
16- استان فارس
ممسنی: علی احمدی
جهرم: سید جمال الدین ارجمند
استهبان و نی ریز: سقایی
فسا: محمد حسن دوگانی
شیراز: سید احمد رضا دستغیب، حجت الاسلام محمد هادی ربانی، حجت الاسلام اسکندری، کاظم حقیقت
لارستان: یوسف محبی
آباده، بوانات: محمود محمدی
فیروز آباد: عالیشوندی
سپیدان: علی مؤیدی
اقلید: امیر ابراهیم امیری
مرودشت و ارسنجان: شبانپور
17- استان قزوین
قزوین: حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی، قنبری
تاکستان: رجب رحمانی
بوئین زهرا و آوج: عباسپور
18- استان قم
قم: علی لاریجانی، حجت الاسلام علی بنایی
19- استان کردستان
سنندج، دیواندره و کامیاران: امین شعبانی، سید حسن علوی
سقز و بانه: سید محمد نقش بندی
مریوان و سروآباد: محمدی
بیجار و گروس: بهروز جعفری
قروه: سید عماد حسینی
20- استان کرمان
زرند: حسین امیری خامکانی
کرمان و روار: محمد علی کریمی
رفسنجان: حجت الاسلام شیخ حسین هاشمیان
بافت: احمد پیش بین، صلاح الدین شمس الدینی
سیرجان و بردسیر: شهباز حسن پور
جیرفت و عنبرآباد: میثم تارم
شهربابک: سید مصطفی هاشمی ریسه
21- استان کرمانشاه
کرمانشاه: کرمی راد، جهانبخش امینی، سید مصطفی حسینی
سنقرکلیایی: حضرتی
قصر شیرین و گیلان غرب: فتح الله حسینی
کنگاور،صحنه هرسین: ارسلان رضایی
اسلام آباد غرب: حشمت الله فلاحت پیشه
پاوه، جوانرود: مصطفی محمدی
22- استان کهکیلویه و بویر احمد
کهکیلویه: مژدهی پور
بویر احمد و دنا: ستار هدایت خواه
23-استان گلستان
مینودشت، کلاله: ابوطالب قره چماقلو
کردکوی، بندر ترکمن: عبدالخالق عباسی
گرگان و آق قلا: ربیعی، عبدالحسین ناصری
علی آباد کتول: اسدالله قره خانی
گنبد کاووس: مارامائی
رامیان، آزادشهر و فندرسک: کوهساری
24- استان گیلان
رشت: سید علی آقازاده، جبار کوچکی نژاد
بندانزلی: حسن خسته بند
رودبار: صمد مرعشی
صومعه سرا: سید کاظم دلخوش
لنگرود : مهرداد لاهوتی
آستانه اشرفیه: کامل خیرخواه
فومن و شفت : ناصر عاشوری فومنی
رودسر و املش: علی اکبری پس چیری
تالش، رضوانشهر: اسماعیل حسن زاده
آستارا: شاپور مرحبا
لاهیجان و سیاهکل: یوسف قاسمی
25- استان لرستان
خرم آباد: رحیمی نسب، ابراهیم آقا محمدی
بروجرد: دکترسید علاء الدین بروجردی، سید محسن یحیوی
درود و ازنا: عزت الله دهقان
ملاوی و پلدختر: حجت الاسلام سید محمد مهدی شاهرخی
الیگودرز: محمد اسماعیل مداحی
سلسله و دلفان: محمد محمدی
26- استان مازندران
بهشهر و نکا، گلوگاه: مقیمی
ساری: حسین زادگان، یوسف نژاد
قائم شهر، سوادکوه: اکبری، ادیانی
بابل: حسین علی قاسم زاده، نریمان
نور و محمود آباد: احمد ناطق نوری
آمل و لاهیجان: عزت الله یوسفیان ملا
27- استان مرکزی
ساوه و زندیه: حسین اسلامی
خمین: مقیمی
تفرش، آشتیان و فراهان: بهمن اخوان
اراک و کمیجان: سید احمد لطفی، شریفی
محلات و دلیجان: سید حسن عباسی
سربند و شازند: قاسم عزیزی
28- استان هرمزگان
بندرعباس، حاجی آباد، قشم، ابوموسی: محمد آشوری تازیانی، محمد امین فرج زاده
میناب، رودان و جاسک: دکتر علی معلمی پور
بندر لنگه و بستک: سید عبدالله حسینی
29- استان همدان
همدان: حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم، سید محمد کاظم حجازی
ملایر: رحیمی، حجت الاسلام فاضلیان
تویسرکان: مرتضی فضلعلی
رزن: دکتر محمد مهدی مفتح
بهار و کبودرآهنگ: پور مختار
نهاوند: محمد تقی کاویانی پور
30- استان یزد
یزد: سید حسن پاک نژاد
مهریز، بافق و ابرکوه: حجت الاسلام سید محمد تقی محصل همدانی
تفت و میبد: سید جلال یحیی زاده
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