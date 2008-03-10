اسامی نامزدهای ائتلاف فراگیر اصولگرایان در سراسر کشور

علی دورانی ، دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر، لیست های انتخاباتی و اسامی نامزدهای این ائتلاف برای حضور در انتخابات 24 اسفند از حوزه های انتخابیه سراسر کشور را به این شرح معرفی کرد.



1- استان آذربایجان شرقی

تبریز، اسکو و آذرشهر: حجت الاسلام سید محمد رضا میر تاج الدینی، اکبر متفکر آزاد، مسعود پزشکیان، شکور اکبر نژاد، محمد حسین فرهنگی، تقی زاده، رضا رحمانی

اهر و هریس: حسین فاتحی، ولی الله دینی

بستان آباد : سلیمان امیری

مراغه و عجب شیر: سید مصطفی سید هاشمی، نجفی

ورزقان و خاروانا: قره باغی

شبستر : مهدی مطهری

سراب و مهربان: مجید نصیر پور

کلیبر و بخش هوراند: ارسلان فتحی پور

ملکان: سلمان خدادادی، شهروز افخمی

میانه : حاجی اصغری

مرند و جلفا : رقیه منطقی فارفار



2- استان آذربایجان غربی

مهاباد : نوربخش

سلماس: مهندس علی اکبر آقایی

میاندوآب، شاهین دژوتکاب: جهانبخش محبی نیا

ارومیه: جواد جهانگیرزاده، محمد صادق فتح اللهی، حجت الاسلام سید سلمان ذاکری

پیرانشهر و سردشت : ابوبکر قادری

3- استان اردبیل

اردبیل، نیر و نمین: جواد صبور، حسن نوعی اقدم

مشکین شهر: ولی ملکی

گرمی و دشت مغان: میر قسمت موسوی

پارس آباد و بیله سوار: راشد

4- استان اصفهان

خمینی شهر: فریدون اللهیاری

اصفهان: علی اکبر پرورش، حجت الاسلام رهبر، آذین، علی نصر، خانم سلیحی

نطنز و قمصر: علی باغبانیان

نائین: حمید رضا طباطبایی

برخوار و میمه : حجت الاسلام سید محمد حسینی دولت آبادی

شهرضا و سمیرم سفلی: عوض حیدرپور شهرضایی

مبارکه: کاظم یزدانی باغملکی

نجف آباد، تیران و کرون: محمد مهدی مظاهری

اردستان: مصطفی طباطبایی نژاد

فلاورجان: حبیب الله بهرامی

سمیرم: مسلم شفیعی

لنجان: سید نصرت الله طاهری

کاشان، آران و بیدگل: اصغر گرانمایه پور

فریدن، فریدونشهر و چادگان: بهمن محمدی

گلپایگان و خوانسار: نکونام

5- استان ایلام

ایلام،ایوان،مهران،شیروان و چرداول: داریوش قنبری، شاپور فولادی

6- استان بوشهر

دشتستان: دکتر سید عبدالمجید شجاع

دشتی، تنگستان: علوی نژاد

دیر، کنگال و جم: حجت الاسلام شیخ موسی احمدی

7- استان تهران

حوزه انتخابیه تهران بزرگ:

1- غلامعلی حداد عادل

2- حسین مظفر

3- محمد خوش چهره

4- سید محمد میرمحمدی

5- رضا طلایی نیک

6- علیرضا مرندی

7- عادل آذر

8- اسماعیل (محمد) کوثری

9- حسن غفوری فرد

10- امیررضا خادم

11- حمیدرضا کاتوزیان

12- سعید ابوطالب

13- حسین کنعانی مقدم

14- سعید صادقی

15- سید علی ریاض

16- ابوالفضل حسن بیگی

17- علی عباسپور

18- علی فتح الله زاده

19- حسن عابدی جعفری

20- ابراهیم انصاریان

21- حسین میر محمد صادقی

22- علی مطهری

23- پرویز کاظمی

24- صادق وکیل پور

25- حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم

26- حجت الاسلام سید رضا اکرمی

27- حجت الاسلام اقبالیان

28- الهام امین زاده

29- نفیسه فیاض بخش

30- منصوره سادات هاشمی



کرج: رشید جلالی جعفری، اکبریان

دماوند و فیروز کوه: جواد زاده

پاکدشت: علی موسوی لاریجانی

شهریار: گل محمد الیاسی

ساوجبلاغ طالقان و نظرآباد: محمد حسین نژاد فلاح

ورامین: حسین علا

چهار محال و بختیاری

اردل، فارسان، کیار: سید قباد مرتضوی

بروجن: غلامرضا میرزایی

8- استان خراسان جنوبی

بیرجند : خانم موهبتی

قائنات : حجت الاسلام والمسلمین مسعودی

نهبندان و سربیشه: نوروز هاشم زهی

9- استان خراسان رضوی

مشهد و کلات: حجت الاسلام محمد رضا فاکر، عبدالرضا رحمانی فضلی، حجت الاسلام تیمور علی عسگری ، علی سرافراز یزدی، جواد آرین منش

تربت جام و تایباد: رضوانی

طرقبه و چناران: محمد دهقان

قوچان و فاروج: علی اکبر شعبان پور

درگز: عباسیان

فردوس و طبس: محمد رضا امیر حسن خانی

نیشابور: حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، غلامحسین مظفری

سبزوار: علیرضا مزینانی، سبحانی فر

کاشمر، بردسکن: کاظم انبیایی

گناباد: حجت الاسلام محمود مدنی بجستانی

10- استان خراسان شمالی

شیروان: داوریار

بجنورد، جاجرم، مانه : موسی الرضا ثروتی، رضا وحدانی

اسفراین: دکتر قوامی

11- استان خوزستان

دزفول: پورهنگ

آبادان: حسین دهدشتی، گلزاری ، یونس محمدی

بندرماهشهر،امیدیه: کمال دانشیار

مسجد سلیمان،لالی: امیدوار رضایی

اندیشمک: فریدون حسنوند

اهواز: خانم زیبا صالح پور، سید محمد رضا موالی زاده، عباس صمدی

ایذه و باغملک: دهقان

خرمشهر: مصطفی مطورزاده

رامهرمز و رامشیر: سید ناصر موسوی

شوش: سید جاسم ساعدی

شادگان: حسین بنی اسد

بهبهان: حاجی موحد

شوشتر: باقر بورد

دشت آزادگان: سواری

14- استان چهارمحال و بختیاری

اردل، فارسان و کیان: سید قباد مرتضوی

بروجن: غلامرضامیرزایی

13- استان زنجان

ماه نشان، انگوران: رضا عبداللهی

14- استان سمنان

دامغان: حسن سبحانی

شاهرود: کاظم جلالی

15- سیستان و بلوچستان

زابل: عباسعلی نورا، دهمرده

زاهدان: حسینعلی شهریاری

ایرانشهر: گل محمد بامری

16- استان فارس

ممسنی: علی احمدی

جهرم: سید جمال الدین ارجمند

استهبان و نی ریز: سقایی

فسا: محمد حسن دوگانی

شیراز: سید احمد رضا دستغیب، حجت الاسلام محمد هادی ربانی، حجت الاسلام اسکندری، کاظم حقیقت

لارستان: یوسف محبی

آباده، بوانات: محمود محمدی

فیروز آباد: عالیشوندی

سپیدان: علی مؤیدی

اقلید: امیر ابراهیم امیری

مرودشت و ارسنجان: شبانپور

17- استان قزوین

قزوین: حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی، قنبری

تاکستان: رجب رحمانی

بوئین زهرا و آوج: عباسپور

18- استان قم

قم: علی لاریجانی، حجت الاسلام علی بنایی

19- استان کردستان

سنندج، دیواندره و کامیاران: امین شعبانی، سید حسن علوی

سقز و بانه: سید محمد نقش بندی

مریوان و سروآباد: محمدی

بیجار و گروس: بهروز جعفری

قروه: سید عماد حسینی

20- استان کرمان

زرند: حسین امیری خامکانی

کرمان و روار: محمد علی کریمی

رفسنجان: حجت الاسلام شیخ حسین هاشمیان

بافت: احمد پیش بین، صلاح الدین شمس الدینی

سیرجان و بردسیر: شهباز حسن پور

جیرفت و عنبرآباد: میثم تارم

شهربابک: سید مصطفی هاشمی ریسه

21- استان کرمانشاه

کرمانشاه: کرمی راد، جهانبخش امینی، سید مصطفی حسینی

سنقرکلیایی: حضرتی

قصر شیرین و گیلان غرب: فتح الله حسینی

کنگاور،صحنه هرسین: ارسلان رضایی

اسلام آباد غرب: حشمت الله فلاحت پیشه

پاوه، جوانرود: مصطفی محمدی

22- استان کهکیلویه و بویر احمد

کهکیلویه: مژدهی پور

بویر احمد و دنا: ستار هدایت خواه

23-استان گلستان

مینودشت، کلاله: ابوطالب قره چماقلو

کردکوی، بندر ترکمن: عبدالخالق عباسی

گرگان و آق قلا: ربیعی، عبدالحسین ناصری

علی آباد کتول: اسدالله قره خانی

گنبد کاووس: مارامائی

رامیان، آزادشهر و فندرسک: کوهساری

24- استان گیلان

رشت: سید علی آقازاده، جبار کوچکی نژاد

بندانزلی: حسن خسته بند

رودبار: صمد مرعشی

صومعه سرا: سید کاظم دلخوش

لنگرود : مهرداد لاهوتی

آستانه اشرفیه: کامل خیرخواه

فومن و شفت : ناصر عاشوری فومنی

رودسر و املش: علی اکبری پس چیری

تالش، رضوانشهر: اسماعیل حسن زاده

آستارا: شاپور مرحبا

لاهیجان و سیاهکل: یوسف قاسمی

25- استان لرستان

خرم آباد: رحیمی نسب، ابراهیم آقا محمدی

بروجرد: دکترسید علاء الدین بروجردی، سید محسن یحیوی

درود و ازنا: عزت الله دهقان

ملاوی و پلدختر: حجت الاسلام سید محمد مهدی شاهرخی

الیگودرز: محمد اسماعیل مداحی

سلسله و دلفان: محمد محمدی

26- استان مازندران

بهشهر و نکا، گلوگاه: مقیمی

ساری: حسین زادگان، یوسف نژاد

قائم شهر، سوادکوه: اکبری، ادیانی

بابل: حسین علی قاسم زاده، نریمان

نور و محمود آباد: احمد ناطق نوری

آمل و لاهیجان: عزت الله یوسفیان ملا

27- استان مرکزی

ساوه و زندیه: حسین اسلامی

خمین: مقیمی

تفرش، آشتیان و فراهان: بهمن اخوان

اراک و کمیجان: سید احمد لطفی، شریفی

محلات و دلیجان: سید حسن عباسی

سربند و شازند: قاسم عزیزی

28- استان هرمزگان

بندرعباس، حاجی آباد، قشم، ابوموسی: محمد آشوری تازیانی، محمد امین فرج زاده

میناب، رودان و جاسک: دکتر علی معلمی پور

بندر لنگه و بستک: سید عبدالله حسینی

29- استان همدان

همدان: حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم، سید محمد کاظم حجازی

ملایر: رحیمی، حجت الاسلام فاضلیان

تویسرکان: مرتضی فضلعلی

رزن: دکتر محمد مهدی مفتح

بهار و کبودرآهنگ: پور مختار

نهاوند: محمد تقی کاویانی پور

30- استان یزد

یزد: سید حسن پاک نژاد

مهریز، بافق و ابرکوه: حجت الاسلام سید محمد تقی محصل همدانی

تفت و میبد: سید جلال یحیی زاده