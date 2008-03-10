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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۲

دورانی به مهر خبر داد:

اسامی نامزدهای ائتلاف فراگیر اصولگرایان در سراسر کشور

اسامی نامزدهای ائتلاف فراگیر اصولگرایان در سراسر کشور

اسامی نامزدهای مورد حمایت ائتلاف فراگیر اصولگرایان در سراسر کشور اعلام شد که در آن اشتراک زیادی با کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان به چشم می خورد.

علی دورانی ، دبیر اجرایی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر، لیست های انتخاباتی و اسامی نامزدهای این ائتلاف برای حضور در انتخابات 24 اسفند از حوزه های انتخابیه سراسر کشور را به این شرح معرفی کرد. 

1- استان آذربایجان شرقی

تبریز، اسکو و آذرشهر: حجت الاسلام سید محمد رضا میر تاج الدینی، اکبر متفکر آزاد، مسعود پزشکیان، شکور اکبر نژاد، محمد حسین فرهنگی، تقی زاده، رضا رحمانی
اهر و هریس: حسین فاتحی، ولی الله دینی
بستان آباد : سلیمان امیری
مراغه و عجب شیر: سید مصطفی سید هاشمی، نجفی
ورزقان و خاروانا: قره باغی
شبستر : مهدی مطهری
سراب و مهربان: مجید نصیر پور
کلیبر و بخش هوراند: ارسلان فتحی پور
ملکان: سلمان خدادادی، شهروز افخمی
میانه : حاجی اصغری
مرند و جلفا : رقیه منطقی فارفار

2- استان آذربایجان غربی

مهاباد : نوربخش
سلماس: مهندس علی اکبر آقایی
میاندوآب، شاهین دژوتکاب: جهانبخش محبی نیا
ارومیه: جواد جهانگیرزاده، محمد صادق فتح اللهی، حجت الاسلام سید سلمان ذاکری
پیرانشهر و سردشت : ابوبکر قادری

3- استان اردبیل

اردبیل، نیر و نمین: جواد صبور، حسن نوعی اقدم
مشکین شهر: ولی ملکی
گرمی و دشت مغان: میر قسمت موسوی
پارس آباد و بیله سوار: راشد

4- استان اصفهان

خمینی شهر: فریدون اللهیاری
اصفهان: علی اکبر پرورش، حجت الاسلام رهبر، آذین، علی نصر، خانم سلیحی
نطنز و قمصر: علی باغبانیان
نائین: حمید رضا طباطبایی
برخوار و میمه : حجت الاسلام سید محمد حسینی دولت آبادی
شهرضا و سمیرم سفلی: عوض حیدرپور شهرضایی
مبارکه: کاظم یزدانی باغملکی
نجف آباد، تیران و کرون: محمد مهدی مظاهری
اردستان: مصطفی طباطبایی نژاد
فلاورجان: حبیب الله بهرامی
سمیرم: مسلم شفیعی
لنجان: سید نصرت الله طاهری
کاشان، آران و بیدگل: اصغر گرانمایه پور
فریدن، فریدونشهر و چادگان:  بهمن محمدی
گلپایگان و خوانسار: نکونام

5- استان ایلام

ایلام،ایوان،مهران،شیروان و چرداول: داریوش قنبری، شاپور فولادی

6- استان بوشهر

دشتستان: دکتر سید عبدالمجید شجاع
دشتی، تنگستان: علوی نژاد
دیر، کنگال و جم: حجت الاسلام شیخ موسی احمدی

7- استان تهران

حوزه انتخابیه تهران بزرگ:

1- غلامعلی حداد عادل
2- حسین مظفر
3- محمد خوش چهره
4- سید محمد میرمحمدی
5- رضا طلایی نیک
6- علیرضا مرندی
7- عادل آذر
8- اسماعیل (محمد) کوثری
9- حسن غفوری فرد
10- امیررضا خادم
11- حمیدرضا کاتوزیان
12- سعید ابوطالب
13- حسین کنعانی مقدم
14- سعید صادقی
15- سید علی ریاض
16- ابوالفضل حسن بیگی
17- علی عباسپور
18- علی فتح الله زاده
19- حسن عابدی جعفری
20- ابراهیم انصاریان
21- حسین میر محمد صادقی
22- علی مطهری
23- پرویز کاظمی
24- صادق وکیل پور
25- حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم
26- حجت الاسلام سید رضا اکرمی
27- حجت الاسلام اقبالیان
28- الهام امین زاده
29- نفیسه فیاض بخش
30- منصوره سادات هاشمی

کرج: رشید جلالی جعفری، اکبریان
دماوند و فیروز کوه: جواد زاده
پاکدشت: علی موسوی لاریجانی
شهریار: گل محمد الیاسی
ساوجبلاغ طالقان و نظرآباد: محمد حسین نژاد فلاح
ورامین: حسین علا
چهار محال و بختیاری
اردل، فارسان، کیار: سید قباد مرتضوی
بروجن: غلامرضا میرزایی

8- استان خراسان جنوبی

بیرجند : خانم موهبتی
قائنات : حجت الاسلام والمسلمین مسعودی
نهبندان و سربیشه: نوروز هاشم زهی

9- استان خراسان رضوی

مشهد و کلات: حجت الاسلام  محمد رضا فاکر، عبدالرضا رحمانی فضلی، حجت الاسلام  تیمور علی عسگری ، علی سرافراز یزدی، جواد آرین منش
تربت جام و تایباد: رضوانی
طرقبه و چناران: محمد دهقان
قوچان و فاروج: علی اکبر شعبان پور
درگز: عباسیان
فردوس و طبس: محمد رضا امیر حسن خانی
نیشابور: حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، غلامحسین مظفری
سبزوار: علیرضا مزینانی، سبحانی فر
کاشمر، بردسکن: کاظم انبیایی
گناباد: حجت الاسلام  محمود مدنی بجستانی

10- استان خراسان شمالی

شیروان: داوریار
بجنورد، جاجرم، مانه : موسی الرضا ثروتی، رضا وحدانی
اسفراین: دکتر قوامی

11- استان خوزستان

دزفول: پورهنگ
آبادان: حسین دهدشتی،  گلزاری ، یونس محمدی
بندرماهشهر،امیدیه: کمال دانشیار
مسجد سلیمان،لالی: امیدوار رضایی
اندیشمک: فریدون حسنوند
اهواز: خانم زیبا صالح پور، سید محمد رضا موالی زاده، عباس صمدی
ایذه و باغملک: دهقان
خرمشهر: مصطفی مطورزاده
رامهرمز و رامشیر: سید ناصر موسوی
شوش: سید جاسم ساعدی
شادگان: حسین بنی اسد
بهبهان: حاجی موحد
شوشتر: باقر بورد
دشت آزادگان: سواری

14- استان چهارمحال و بختیاری

اردل، فارسان و کیان: سید قباد مرتضوی

بروجن: غلامرضامیرزایی                                                                                                   

13- استان زنجان

ماه نشان، انگوران: رضا عبداللهی

14- استان سمنان

دامغان: حسن سبحانی
شاهرود: کاظم جلالی

15- سیستان و بلوچستان

زابل: عباسعلی نورا، دهمرده
زاهدان: حسینعلی شهریاری
ایرانشهر: گل محمد بامری

16- استان فارس

ممسنی: علی احمدی
جهرم: سید جمال الدین ارجمند
استهبان و نی ریز: سقایی
فسا: محمد حسن دوگانی
شیراز: سید احمد رضا دستغیب، حجت الاسلام  محمد هادی ربانی، حجت الاسلام اسکندری، کاظم حقیقت
لارستان: یوسف محبی
آباده، بوانات: محمود محمدی
فیروز آباد: عالیشوندی
سپیدان: علی مؤیدی
اقلید: امیر ابراهیم امیری
مرودشت و ارسنجان: شبانپور

17- استان قزوین

قزوین: حجت الاسلام  سید محمد حسن ابوترابی، قنبری
تاکستان: رجب رحمانی
بوئین زهرا و آوج: عباسپور

18- استان قم

قم: علی لاریجانی، حجت الاسلام علی بنایی

19- استان کردستان

سنندج، دیواندره و کامیاران: امین شعبانی، سید حسن علوی
سقز و بانه:  سید محمد نقش بندی
مریوان و سروآباد: محمدی
بیجار و  گروس:  بهروز جعفری
قروه:  سید عماد حسینی

20- استان کرمان

زرند: حسین امیری خامکانی
کرمان و روار: محمد علی کریمی
رفسنجان: حجت الاسلام   شیخ حسین هاشمیان
بافت: احمد پیش بین، صلاح الدین شمس الدینی
سیرجان و بردسیر: شهباز حسن پور
جیرفت و عنبرآباد: میثم تارم
شهربابک: سید مصطفی هاشمی ریسه

21- استان کرمانشاه

کرمانشاه: کرمی راد، جهانبخش امینی، سید مصطفی حسینی
سنقرکلیایی: حضرتی
قصر شیرین و گیلان غرب: فتح الله حسینی
کنگاور،صحنه هرسین: ارسلان رضایی
اسلام آباد غرب: حشمت الله فلاحت پیشه
پاوه، جوانرود: مصطفی محمدی

22- استان کهکیلویه و بویر احمد

کهکیلویه: مژدهی پور
بویر احمد و دنا: ستار هدایت خواه

23-استان گلستان

مینودشت، کلاله: ابوطالب قره چماقلو
کردکوی، بندر ترکمن: عبدالخالق عباسی
گرگان و آق قلا: ربیعی، عبدالحسین ناصری
علی آباد کتول: اسدالله قره خانی
گنبد کاووس: مارامائی
رامیان، آزادشهر و فندرسک: کوهساری

24- استان گیلان

رشت: سید علی آقازاده، جبار کوچکی نژاد
 بندانزلی: حسن خسته بند
رودبار: صمد مرعشی
صومعه سرا: سید کاظم دلخوش
لنگرود : مهرداد لاهوتی
آستانه اشرفیه: کامل خیرخواه
فومن و شفت : ناصر عاشوری فومنی
رودسر و املش: علی اکبری پس چیری
تالش، رضوانشهر: اسماعیل حسن زاده
آستارا: شاپور مرحبا
لاهیجان و سیاهکل: یوسف قاسمی

25- استان لرستان

خرم آباد: رحیمی نسب، ابراهیم آقا محمدی
بروجرد:  دکترسید علاء الدین بروجردی، سید محسن یحیوی
درود و ازنا: عزت الله دهقان
ملاوی و پلدختر: حجت الاسلام  سید محمد مهدی شاهرخی
الیگودرز: محمد اسماعیل مداحی
سلسله و دلفان: محمد محمدی

26- استان مازندران

بهشهر و نکا، گلوگاه: مقیمی
ساری: حسین زادگان، یوسف نژاد
قائم شهر، سوادکوه: اکبری، ادیانی
بابل: حسین علی قاسم زاده، نریمان
نور و محمود آباد: احمد ناطق نوری
آمل و لاهیجان: عزت الله یوسفیان ملا

27- استان مرکزی

ساوه و زندیه: حسین اسلامی
خمین: مقیمی
تفرش، آشتیان و فراهان: بهمن اخوان
اراک و کمیجان: سید احمد لطفی، شریفی
محلات و دلیجان: سید حسن عباسی
سربند و شازند: قاسم عزیزی

28- استان هرمزگان

بندرعباس، حاجی آباد، قشم، ابوموسی: محمد آشوری تازیانی، محمد امین فرج زاده
میناب، رودان و جاسک: دکتر علی معلمی پور
بندر لنگه و بستک: سید عبدالله حسینی

29- استان همدان

همدان: حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم، سید محمد کاظم حجازی
ملایر: رحیمی، حجت الاسلام فاضلیان
تویسرکان: مرتضی فضلعلی
رزن: دکتر محمد مهدی مفتح
بهار و کبودرآهنگ: پور مختار
نهاوند: محمد تقی کاویانی پور

30- استان یزد

یزد: سید حسن پاک نژاد
مهریز، بافق و ابرکوه: حجت الاسلام سید محمد تقی محصل همدانی
تفت و میبد: سید جلال یحیی زاده 

کد مطلب 651851

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