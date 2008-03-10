تمدید مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پزشکی/ برگزاری آزمون در 30خرداد

دکتر حسین غفاری - مدیر روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پزشکی تا 20 فروردین ماه سال آینده به منظور رفاه حال داوطلبان تمدید شده است.

وی یادآور شد: پیش از این مهلت ثبت نام تا پایان روز 22 اسفند ماه جاری اعلام شده بود.

مدیر روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: داوطلبان می توانند برای ثبت نام به آدرس اینترنتی http://sanjesh.mohme.gov.ir مراجعه کنند و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 45 رشته و 31 دانشگاه علوم پزشکی در 30 خرداد ماه سال 87 به صورت یک مرحله برگزار می شود.

آزمون کلیه رشته ها در شهرهای ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد برگزار می شود و داوطلبان باید در ردیف محل امتحان - مشخصات آموزشی تقاضانامه ثبت نام یکی از این شهرها را به عنوان محل شرکت در آزمون انتخاب کنند.

اطلاعات مربوط به پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد در شعب بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی در اطلاعیه 20 اسفند ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

واریز مبلغ 66 هزار ریال به حساب شماره 1278 خزانه داری کل (قابل پرداخت در کلیه شعبه های بانک ملی) از سوی داوطلبان، درج شماره فیش بانکی و تاریخ واریز آن را در زمان ثبت نام اینترنتی در فرمهای ثبت نام اینترنتی و ارائه اصل فیش واریزی را در هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و تکمیل دقیق فرم ثبت نام اینترنتی از سوی داوطلبان از جمله مدارک ثبت نام اعلام شده برای آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی است.

همچنین دریافت کد رهگیری ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران و تکمیل فرم مخصوص دانشجویان ترم آخر، درج تاریخ دقیق شروع به کار با سابقه استخدام رسمی قطعی، آزمایشی و پیمانی برای استفاده کنندگان از سهمیه 20 درصدی کارکنان وزارت بهداشت اعم از مربیان آموزشی و سایر کارکنان و سهمیه 10 درصد کارکنان مناطق محروم و گواهی در خصوص وضعیت داوطلبانی که نابینای مطلق، ناشنوای مطلق، معلول جسمی و حرکتی از دیگر مدارکی است که باید داوطلبان آن را تکمیل کنند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت با توجه به اینکه ثبت نام به صورت اینترنتی بوده و هیچگونه مدرکی اخذ نمی شود، لذا در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در درج اطلاعات لازم، در هر مرحله از آزمون (برگزاری ، قبولی و تحصیل) از تحصیل داوطلب جلوگیری شده و محرومیت متخلفین به مراتب بیشتر از شرایط عادی خواهد بود و طبق مصوبات هئیت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها با داوطلب برخورد خواهد شد.