انتقال تجربیات فرهنگی اجتماعی تهران به سایر کلان شهر ها

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوریان دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلان شهرها، گفت: برنامه های گردشگری و سفرهای نوروزی شهروندان به کلان شهرها، برنامه های استقبال از بهار و تمهیدات در این ایام، آموزش های شهروندی و ارتقاء سطح سلامت شهروندان، بررسی راه کارهای اجتماعی و فرهنگی کاهش تبعات اسکان غیر رسمی (حاشیه نشینی) در کلان شهرها، همچنین نقش شهرداری ها در توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی از جمله برنامه‌های اصلی این نشست است.

وی درباره مصوبات این نشست دو روزه، افزود: کمیته هشت‌گانه آموزش، سلامت و آسیب‌ها، گردشگری، ورزش، هنری، اوقات فراغت- نشاط و شادابی و نحوه اطلاع رسانی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، دوره‌های مدیریت فرهنگی به صورت حضوری و غیر حضوری از نیمه دوم اردیبهشت ماه 87 در شهر قم توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی، شهرداری قم برگزار خواهد شد. همچنین منشور فرهنگ شهری در منظومه نظام اسلامی توسط سازمان فرهنگی مشهد تهیه و ارائه می‌شود.

نوریان ادامه داد: اصول و مبانی آموزش شهروندی که توسط سازمان فرهنگی اصفهان تهیه شده، به صورت آزمایشی در کلان شهرها به اجرا گذاشته می شود و نظام نامه جامع آموزش و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران مبنای عمل سایر کلان شهرها قرار می گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: مقرر شد تجربیات اداره کل آسیب های شهرداری تهران در اختیار سایر شهرها قرار گیرد. به ویژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، راه اندازی مراکز کوثر، مراکز کارآفرینی، رسیدگی به آسیب مندان، در حوزه سلامت همایش ملی شهر سالم در سال 87 برگزار خواهد شد.

دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلان شهرها خاطرنشان کرد: کلان شهرها موظف شدند راه اندازی رشته سلامت شهری در دانشگاه‌ها پیگیری کنند، در حوزه ورزش هم باید پیش نویس سند همکاری ورزش کلان شهرها توسط شهرداری تهران

تهیه شود. در حوزه کتابخانه های عمومی بنا شد اقدامات صورت گرفته توسط کلان شهرها در سال 86 شفاف سازی و اطلاع رسانی شود و برنامه های سال 87 برای توسعه و تجهیز کتابخانه‌های عمومی شهر تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه ارائه و با انجمن کتابخانه‌های عمومی توافق لازم صورت گیرد، در مبحث گردشگری تفاهم‌نامه مشترکی با سازمان میراث فرهنگی تهیه و به امضاء خواهد رسید، کار مطالعاتی صورت گرفته در خصوص بررسی حاشیه نشینی در کلان شهرها توسط شهرداری تهران ارائه و محتوی آن به معاونت اجتماعی کلان شهرها برای بهره برداری تحویل شد.

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همچنین با اشاره به برنامه‌های مربوط به طرح استقبال از بهار که در راستای آمادگی کلان شهرها برای ورود به سال جدید در دست اقدام است گفت: ما در دبیرخانه کمیسیون فرهنگی اجتماعی اقداماتی در راستای تنظیم طرح جامع فرهنگی و اجتماعی با توجه به افق چشم انداز 20 ساله نظام انجام داده ایم که امیدواریم در نشست های بعدی روی آن بحث شود.

در پایان وی از امضاء متنی در خصوص محکوم کردن جنایت رژیم صهیونیستی و فاشیستی اسرائیل در نسل کشی مردم فلسطین و حمایت از مردم مسلمان غزه و دولت مردمی حماس خبر داد که تمامی اعضاء شرکت کننده آن‌را مورد تایید قرار داده بودند.

همچنین حاجی رسولی‌ها رییس شورای شهر اصفهان در طی همایش، گفت: ما دغدغه ای در خصوص پروژه های عمرانی نداریم. آنچه فکر ما را مشغول کرده است، مسائل فرهنگی و اجتماعی است. در مسائل فرهنگی و اجتماعی پیچیدگی هایی وجود دارد که باید با کارشناسی و استفاده از نخبگان دانشگاهی برای آنها پاسخ و راه کار پیدا کرد.

وی با تاکید بر اهمیت مدیریت صحیح فرهنگی، به رویکرد مسجد محوری در مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: اداره مراکز فرهنگی در شهر از جمله کتابخانه ها به عهده مدیریت شهری است و باید از پراکندگی و چند مدیریتی در امور شهر اجتناب کرد و با تاکید بر تحقق مدیریت واحد شهری در چارچوب برنامه سوم و چهارم توسعه کشور اظهار امیدواری کرد که با حمایت شورای عالی استانها و همکاری مجلس هشتم شورای اسلامی این مهم به نتیجه برسد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ضرورت رسیدگی به آسیب‌مندان و نقش مدیریت شهری پرداخت و متذکر شد که غفلت از این خانواده تبعات زیادی را به دنبال خواهد داشت.