دو سالگی فصلنامه "خوانش" در آستانه نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، بهناز صالحی - صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه - در یادداشت آخرین شماره خوانش در سال 86 با ابراز نگرانی از وضعیت انتشار نشریات ادبی، آورده است: هر چه بیشتر پیش می رویم بیشتر نگران روزی هستیم که می آید؛ چیزی شبیه به گذار از آنچه پشت سر گذاشته ایم و تبدیل می شویم به آنچه که برایمان رقم خورده نه آنچه که می خواستیم.

خوانش این شماره خود را با یادی از نمایشنامه نویس فقید اکبر رادی آغاز کرده است. در ادامه سیاوش جمادی در مطلبی بلند با عنوان "هملت و مرگ اندیشی" به خوانش مفهوم مرگ نزد هملت به عنوان یک "مسئله" پرداخته است.

در بخش داستان خوانی خوانش داستان "نام گذاری" از محمد رحیم اخوت از مجموعه منتشر نشده "داستانهای نانوشته" آمده است. علاوه بر این آثاری از پیمان اسماعیلی، رضا زنگی آبادی، الهام شمس، دونالد بارتلمی، استنلی بوبین و نیز نقدی بر داستان کوتاه "نقش بندان" - نوشته هوشنگ گلشیری - و بررسی داستان "زنی که گریخت" (دی اچ لارنس) منتشر شده است.

"برآمدن میدان تولید نمایشنامه در ایران" (وحید طلوعی) و "به سوی پساژانر" (داریوش بهبودی) مطالب بخش مقال خوانی مجله را تشکیل می دهد.

همچنین اشعاری از محمد آشور، ابوالفضل پاشا، صدای سگ، ابوالفضل حسینی، آفاق شوهانی، مراد فرهادپور، اسما لولویی، فخرالدین سعیدی ابو اسحاق، مهدخت ناظمی، مازیار نیستانی، کوبایاشی ایسا و ایرج صف شکن مطالب بخش شعرخوانی خوانش را شامل می شود.

فصلنامه خوانش در 80 صفحه و با قیمت دو هزار تومان به پیشخوان آمده است.