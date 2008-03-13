انفجار انتحاری در بغداد دستکم 30 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات حاضر در وزارت کشور و دفاع عراق که خواستند نامشان فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفتند: یک فرد انتحارطلب بوسیله خودروی بمب گذاری شده در وسط یکی از چهارراه های اصلی بغداد خود را منفجر کرد.

این منابع افزودند: در این انفجار دستکم هفت نفر کشته و بیش از 20 نفر نیز زخمی شده اند.

این درحالی است که پیش از انفجار خودرو، یکی از سرنشینان آن پیدا شده و تاکنون نیروهای امنیتی اثری از وی پیدا نکرده اند.

در این حادثه همچنین به دهها مغازه خسارات مالی سنگینی وارد آمده است.

نیروهای امنیتی عراق و آمریکایی در عملیات گسترده ای برای یافتن فرد پیداشده از خودرو هستند زیرا احتمال انفجار انتحاری دیگری نیز پیش بینی می شود.

برپایه این گزارش، از روز اول فوریه تاکنون در دو انفجار انتحاری که توسط دو زن عقب افتاده رخ داد، دستکم 98 نفر کشته و 208 نفر نیز زخمی شده اند.