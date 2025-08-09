پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر، راجع به فعالیت خبرنگاران صدا و سیما در دوران جنگ تحمیلی اخیر و حمله به ساختمان شیشهای گفت: درست است که ضربه سنگینی به بدنه خبر رسانه ملی وارد شد، اما تأثیر مستقیم این اقدام رژیم صهیونیستی بر روی روحیه همکاران ما بود؛ چرا که عزم و جدیت آنها برای انجام کارهای حرفهایشان مضاعف شد.
وی ادامه داد: اگر قبل از جنگ همکاران ما حجمی از اخبار و گزارشهای خبری را تولید میکردند، در زمان جنگ حجم تولیدات رسانهای ۲ و حتی سه برابر شد، به حدی بود که مجبور شدیم بخشهای خبری به شبکه خبر اضافه کنیم تا بتوانیم نهایت استفاده را از اخبار و گزارشهای تولید شده داشته باشیم.
رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه بسیاری از همکاران خبری ما در این دوره به شکل دور کار فعالیت کردند؛ گفت: در حال طراحی محل استقرار جدید خبرنگاران هستیم تا در مکان مناسبی بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
جبلی مسائل مربوط به حوزه خبر را حائز اهمیت و حساسیت دانست و ادامه داد: سازمان صدا و سیما همواره به بخش اخبار خود توجه ویژهای داشته و این حادثه برای فعالیت همکاران خبری ما محدودیتهایی ایجاد کرد که تلاش میکنیم با اقداماتی نظیر تخصیص مکان و مدل دورکاری بتوانیم حادثه پیش آمده را جبران کنیم.
رئیس سازمان صدا و سیما راجع به حضور چهرههای متنوع در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در رسانه ملی با گرایشهای مختلف سیاسی اظهار کرد: این رویکرد جدیدی برای رسانه ملی نبود، اگرچه حجم و تعداد افرادی که در برنامههای مختلف صدا و سیما حضور پیدا کردند؛ بیشتر نمود داشت. به این دلیل مخاطب صدا و سیما در دوره دفاع مقدس به شدت افزایش یافت و به عنوان پناهگاه افکار این رویکرد صدا و سیما دیده شد.
جبلی خاطرنشان کرد: البته وقوع دفاع مقدس موجب وحدت و اجماع و انسجام ملی در سطح بالاتری شد و کسانی که قبلاً خودشان تمایل نداشتند در رسانه ملی حاضر شوند به برنامههای تلویزیونی آمدند و ما از حضور آنها استقبال کردیم و همچنان استقبال میکنیم. با وجود آنکه بیش از یک ماه از پایان جنگ گذشته است، همچنان برنامههای ما که میزبان چهرهها با رویکردها و گرایشهای سیاسی متفاوت هستند، همچنان ادامه دارد.
رئیس سازمان صدا و سیما از طراحی برنامههای مختلف در شبکههای سیما خبر داد و افزود: عمده شبکههای تلویزیونی ما متناسب با مأموریت خود ظرفیتهای جدیدی را برای میزبانی از چهرهها و جریانهای مختلف سیاسی ایجاد کردند، اما این گزاره که میگویند رسانه ملی میزبان چهرههای مختلف نیست، نسبت به حسن نیت افرادی که چنین مباحثی را مطرح میکنند، تردید دارم و اگر بررسی مختصر صورت بگیرد، صحبت و ادعای من ثابت میشود و ما همچنان میزبان چهرههای مختلف هستیم و انشاءالله خواهیم بود.
جبلی همچنین راجع به بازسازی ساختمان شیشهای یادآور شد: از نظر مالی خسارت سنگینی به سازمان صدا و سیما در اثر حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشهای وارد شده است، مساحت این ساختمان بیش از ۳۴ هزار متر مربع بوده که چند هزار نفر از همکاران ما به صورت نوبت کاری در این ساختمان فعالیت داشتند. با حمایت دولت، اعلام سازمان برنامه و وزارت راه و شهرسازی امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر کار بازسازی ساختمان شیشهای را شروع کنیم.
وی ادامه داد: غیر از دولت نهادهای دیگری برای بازسازی ساختمان شیشهای اعلام آمادگی کردند که امیدوارم بتوانیم ظرف یک سال آینده بازسازی این ساختمان به طور کامل انجام شود و این ساختمان صرفاً متعلق به صدا و سیما نیست، چرا که به نمادی تبدیل شده برای همه مردم و همه اهالی رسانه و نیاز دارد که ما به این حس ملی احترام بگذاریم تا هرچه زودتر به دوران زیبایی ساختمان شیشهای برگردیم.
