امام حسن مجتبی (ع) در سایه صلح و شهادت

خبرگزاری مهر –گروه استانها-علی نجفی: در یکی از غمبارترین برگهای تاریخ اسلام، امام حسن مجتبی (علیهالسلام)، دومین امام شیعیان و نخستین فرزند امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، به روایتی در ۲۸ صفر سال ۵۰ هجری قمری، در سن ۴۷ سالگی و بر اثر توطئهای زهرآلود، به شهادت رسید. این واقعه تلخ، نه تنها نشانی از مظلومیت آشکار خاندان اهل بیت (ع) بود، بلکه تصویری واقعی از سیاستورزی و مقاومت در برابر انحرافات بنیامیه به شمار میرود.
پس از شهادت امیرالمؤمنین علی (ع)، امام حسن (ع) به خلافت رسید. اما در سایه تبلیغات گسترده و تهدیدهای پنهان و آشکار معاویه، فضای اجتماعی و سیاسی کوفه و سایر بلاد اسلامی به شدت متزلزل شده بود. امام حسن (ع) با درک شرایط حساس، برای حفظ اساس اسلام و جلوگیری از جنگ داخلی که ممکن بود بنیان امت اسلامی را از هم بپاشد، صلحی هوشمندانه با معاویه امضا کرد؛ صلحی که در بندهای آن، تضمین حفظ کرامت مسلمانان، عدم تعرض به شیعیان، و بازگشت خلافت به اهل بیت پس از مرگ معاویه درج شده بود. با این حال، معاویه نه تنها هیچیک از بندهای صلحنامه را رعایت نکرد، بلکه دشمنی با امام حسن (ع) را ادامه داد تا آنجا که سرانجام به نقشهای برای شهادت ایشان دست زد. بنابر نقل منابع معتبر تاریخی، معاویه برای از میان برداشتن امام، با ارسال زهر کشندهای و از طریق تطمیع همسر ایشان – جعده دختر اشعث – زمینه شهادت امام حسن (ع) را فراهم کرد. جعده، فریب وعدههای مالی و ازدواج با یزید را خورد و زهر را در شربت یا غذایی به امام خوراند.
پیکری تیربارانشده، حتی پس از شهادت
پس از مصرف زهر، حال امام به شدت رو به وخامت گذاشت. بر اساس روایات، شدت اثر زهر به حدی بود که منجر به شهادت ایشان شد. ایشان در بستر بیماری، وصایای خود را به برادرش امام حسین (ع) سپردند و با قلبی پر از اندوه از امت اسلامی دیده از جهان فروبستند.
وصیت امام حسن (ع) این بود که اگر ممانعتی نباشد، پیکرش کنار قبر رسول خدا (ص) دفن شود. اما نیروهای تحت امر بنیامیه از دفن پیکر امام در کنار پیامبر (ص) جلوگیری کردند و حتی با بارش تیر به سوی جنازه مطهر، مانع انجام این وصیت شدند. در نهایت، پیکر امام حسن (ع) در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد؛ در غربتی که تا قرنها ادامه یافت.
امام حسن (ع)، الگوی صبر و سیاست
امام حسن مجتبی (ع) را باید پیشوای صبر، تدبیر و مظلومیت دانست. او با انتخاب صلحی دشوار، جان هزاران مسلمان را از جنگی فراگیر نجات داد، اما هزینه این صلح را با تهمت، تحقیر و در نهایت شهادت پرداخت. بسیاری از تحلیلگران دینی، صلح امام حسن (ع) را مقدمهای بر قیام عاشورا میدانند، چرا که این صلح چهره واقعی بنیامیه را برای مردم آشکار ساخت و زمینهساز قیام عاشورای امام حسین (ع) شد.اکنون پس از گذشت قرنها، نام امام حسن مجتبی (ع) همچنان با مظلومیت و غربت همراه است. قبر مطهرش در بقیع، بینشان و بی گنبد، گواهی بر تداوم این غربت است. با این حال، یاد و راه او در دل میلیونها انسان آزاده زنده است؛ راهی که پیام آن، صلح برای حفظ اسلام، صبر برای رسوایی باطل، و پایداری در برابر انحراف است.
برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام حسن مجتبی (ع) با حضور هیئتهای مذهبی در میناب
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب در گفتوگو با خبرنگار مهر از برنامههای عزاداری ایام شهادت امام حسن مجتبی (ع)، بیش از ۲۰ هیأت مذهبی در روستای باغگلان به سوگواری خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین مفید سهرابی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب با تسلیت شهادت امام حسن مجتبی (ع)، از حضور پرشور مردم این شهر در مراسم عزاداری سالار کرامت خبر داد.
وی افزود: همهساله هیئتهای مذهبی و عزاداران میناب در ایام شهادت امام حسن مجتبی (ع) در آستان مقدس ایشان واقع در روستای باغگلان تجمع کرده و با برگزاری مراسم سوگواری، ارادت خود را به ساحت آن امام همام ابراز میکنند.
سهرابی ادامه داد: این مراسم با حضور گسترده شیفتگان اهل بیت (ع) و اجرای برنامههای مذهبی همراه است که نشانگر عشق عمیق مردم میناب به خاندان عصمت و طهارت است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب به تشریح برنامههای ایام اربعین حسینی و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، پرداخت و گفت: مراسم عزاداری شهادت امام حسن مجتبی (ع) در میناب، معمولاً با تجمع هیئتهای مذهبی و عزاداری باشکوه در آستانه امامزادهها و مساجد برگزار میشود. در این مراسم، ذاکرین اهل بیت به نوحه خوانی میپردازند و سخنرانی و روضه خوانی نیز از دیگر برنامههای این مراسم است. همچنین، در برخی از نقاط، تشییع نمادین تابوت امام حسن مجتبی (ع) نیز انجام میشود.
حجت الاسلام والمسلمین مفید سهرابی مکانهای برگزاری: آستانه امامزادهها (مانند آستانه امام حسن مجتبی (ع) در روستای باغگلان) مساجد و حسینیهها، برنامهها، نوحه خوانی و مداحی توسط ذاکرین اهل بیت، سخنرانی و روضه خوانی، تشییع نمادین تابوت، پذیرایی از عزاداران با سفره اطعام مراسم عزاداری شهادت امام حسن مجتبی (ع) در میناب با حضور پرشور مردم و هیئتهای مذهبی همراه است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب اظهار کرد: همچنین به برنامههای روز اربعین حسینی اشاره کرد و افزود: در این روز، پیادهروی اربعین با حضور تمام هیئت مذهبی و عموم مردم به سمت امامزاده شاه مرعشی برگزار میشود.
خدمت ۲۰ ساله مردم روستای باغگلان میناب به اهل بیت
محمد ذاکری هیئت امنای آستانه امام حسن مجتبی علیه السلام روستای باغگلان میناب گفت: ۲۰ سال است که با همکاری اعضای هیئت امنای و مردم مؤمن و ولایتمدار روستا و توابع، مراسم مذهبی به ویژه در ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و اربعین حسینی با همکاری هیئت امنای آستان امام حسن مجتبی (ع) و هیئت مذهبی سیدالشهدا برگزار میشود.
ذاکری گفت: برنامههایی مانند موکبهای پذیرایی با ارائه غذای گرم، شربت و آب، و همچنین مراسم مذهبی صبح و عصر برگزار میشود. این فعالیتها با مشارکت گسترده اهالی و خیرین انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: این مراسمها با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورا و ترویج سنتهای دینی در منطقه میناب برگزار خواهد شد.
