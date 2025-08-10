تغذیه سالم در سن بالای ۶۰ سال به تقویت مغز کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «جوآن پایک»، رئیس انجمن آلزایمر، گفت: «این یافتهها ما را تشویق میکند تا به پتانسیل ترکیبی از یک برنامه سبک زندگی و درمان دارویی به عنوان خط مقدم بعدی مبارزه با زوال شناختی و احتمالاً زوال عقل نگاه کنیم.»
این مطالعه شامل بیش از ۲۱۰۰ نفر در سنین ۶۰ تا ۷۹ سال بود که در پنج مرکز دانشگاهی در سراسر ایالات متحده ثبتنام کرده بودند.
برای واجد شرایط بودن برای ثبتنام، افراد باید عوامل خطر خاصی برای زوال شناختی داشتند- سبک زندگی کمتحرک، رژیم غذایی غیرسالم، سلامت قلب و متابولیسم ضعیفتر و سابقه خانوادگی داشتن اختلال حافظه.
سپس از این افراد در معرض خطر خواسته شد تا طی دو سال برخی از این عوامل خطر را تغییر دهند.
برای مثال، از آنها خواسته شد رژیمهای غذایی ناسالم قبلی خود را کنار بگذارند و رژیم غذایی MIND را که به ویژه برای مغز مفید است، در پیش بگیرند.
همچنین از آنها خواسته شد که از روی مبل بلند شوند و به اهداف تناسب اندام خود که بر تمرینات هوازی، مقاومتی و کششی متمرکز بود، برسند.
در نهایت، از شرکتکنندگان خواسته شد که به طور منظم مغز خود را از طریق «چالشهای شناختی» روزانه (با استفاده از برنامهای به نام BrainHQ training) و سایر فعالیتهای فکری و اجتماعی ورزش دهند.
شرکتکنندگان به طور منظم از طریق پزشکان متخصص ویزیت میشدند تا پیشرفت خود را در جنبههای مختلف برنامه، از طریق ۳۸ جلسه که در طول دو سال مطالعه برگزار شد، بررسی کنند.
گروه دوم در برنامههای مشابهی شرکت داشتند، اما به شیوهای کمتر ساختاریافته و بیشتر خودگردان. انجمن آلزایمر اعلام کرد که تنها شش جلسه تیمی برگزار شد که «تغییرات سبک زندگی خودخواسته که به بهترین وجه با نیازها و برنامههای آنها مطابقت دارد» را تشویق میکرد.
پایک گفت نتایج سلامت مغز چشمگیر بود.
او گفت: «وقتی صحبت از محافظت از افراد در برابر کاهش قدرت مغز طبیعی و مرتبط با سن شد، این مداخله در یک گروه گسترده مؤثر بود که نشاندهنده کاربرد و مقیاسپذیری آن برای جوامع در سراسر کشور است.» (اشکال خاصی از ژن APOE میتواند افراد را در معرض خطر کمتر یا بیشتر ابتلا به زوال عقل آلزایمر قرار دهد.)
محققان افزایش آماری معنیداری را در «نمرات ترکیبی شناختی کلی» شرکتکنندگان در طول دو سال گزارش کردند. اینها نمرات سلامت شناختی کلی هستند که عواملی مانند حافظه، توجه، تواناییهای زبانی و عملکرد اجرایی را در بر میگیرند، مهارتهایی که به افراد کمک میکنند چندوظیفهای باشند و برنامهریزی کنند.
این مزیت در میان کسانی که در شکل ساختاریافتهتر برنامه شرکت کردند، بارزتر بود.
یکی از متخصصان تأکید کرد که مزایای حفظ مغز بدون کمک هیچ دارویی حاصل شده است.
«هدر اسنایدر»، محقق اصلی مطالعه انجمن آلزایمر و معاون ارشد روابط پزشکی و علمی، گفت: «نسل بعدی درمانها برای بیماریهایی مانند آلزایمر احتمالاً استراتژیهای دارویی و غیردارویی را ادغام خواهد کرد.»
او گفت: «با افزایش بار زوال عقل در سراسر جهان، یک پیام حیاتی بهداشت عمومی تأیید میشود: رفتار سالم تأثیر قدرتمندی بر سلامت مغز دارد.»
نظر شما