پدر شهید بسیجی زاهدان: حاضرم تمام فرزندانم را فدای اسلام و رهبری کنم

پدر شهید جواد کریم‌کشته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: جواد از سن ۱۲ سالگی در پایگاه بسیج محله و مسجد فعالیت می‌کرد و از چنین فعالیت‌هایی در راه انقلاب اسلامی لذت می‌برد. شهید به‌عنوان یک نگهبان در زمان‌های شلوغی مسجد مانند مراسم عزاداری، جشن‌ها و اقامه نماز جماعت، از مسجد و مؤمنان مراقبت می‌کرد و از نظر سمت و مسئولیت، فرمانده پایگاه بسیج مسجد و محله بود.

وی افزود: شهید جواد، بچه خوب و نازنینی بود؛ زیرا بنده ناراحتی قلبی و اعصاب دارم که جواد با صبوری کارهای من را انجام می‌داد و در واقع عصای دست من بود. جواد همچنین عصای دست مردم محله نیز بود و هر زمان هر یک از اهالی نیاز به کمک داشتند، جواد بی‌چون‌وچرا برای کمک به آن‌ها می‌شتابید.

پدر شهید کریم‌کشته در ادامه بیان کرد: اگر همه بچه‌های من بروند و در راه اسلام و نظام شهید شوند، هیچ تأثیری در اراده و روحیه من ندارد، زیرا حاضرم تمام فرزندانم را فدای اسلام و رهبری کنم.

وی در پایان اظهار داشت: دشمن همان‌طور که از اسمش مشخص است، دشمن است و وظیفه آن مبارزه با اسلام است؛ دشمن در این راه به اسلام و مسلمانان رحم نمی‌کند، زیرا اگر رحم داشت، خون این همه زن، کودک و افراد بی‌گناه را بر زمین نمی‌ریخت. دشمن تا زمانی که به اهداف خود یعنی نابودی ایران و اسلام نرسد، دست‌بردار نیست. شهدا برای زنده نگه‌داشتن و قدرت بخشیدن به همین اسلام رفتند و جان خود را فدا کردند. ما هم باید پیرو راه آن‌ها باشیم و از آن خون‌های ریخته‌شده پاسداری کنیم.