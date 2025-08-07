ساخت ۲ هزار و ۴۴۶ واحد نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، طرح مسکن‌های حمایتی در شهرک مهرگان مشهد با تمرکز بر سه فاز مجزا در حال اجراست و بر اساس اطلاعات اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، مجموع عملیات اجرایی در این منطقه شامل احداث واحدهای مسکونی، اجرای پروژه‌های آماده‌سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی، با جذب اعتبارات بانکی و آورده متقاضیان است.

فاز نخست این پروژه که با مساحت ۵۲ هکتار به‌عنوان بخشی از طرح «مسکن مهر» است، تکمیل شده و اکنون در حال بهره‌برداری است. فاز دوم با مساحت ۷۰ هکتار برای ساخت ۴۲۰ واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر - نهضت ملی تعریف شده که بخش مسکن مهر فاز ۲ نیز تکمیل شده و تنها بخش نهضت ملی با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال اجراست. فاز سوم نیز با مساحت ۵۰ هکتار در چارچوب نهضت ملی طراحی شده و با هدف احداث ۲۰۲۶ واحد مسکونی در دست اجرا است.

خدمات زیربنایی فاز ۳ شامل چهار بخش اصلی برق، آب، فاضلاب و گاز است که مطابق گزارش‌ها، هر یک از انشعابات برق و آب به پیشرفت ۴۰ درصدی رسیده و عملیات اجرایی فاضلاب و گاز نیز ۶۰ درصد پیشرفت داشته است.

براساس این گزارش، از منظر خدمات روبنایی، ساخت ۳ مدرسه ۱۲ کلاسه در دستور کار اجرایی سال ۱۴۰۴ قرار دارد. همچنین احداث یک باب مسجد و یک کلانتری برای تکمیل خدمات عمومی فاز نخست طرح پیش‌بینی شده است.

در بخش اعتبارات و هزینه‌ها، تا کنون مجموع آورده متقاضیان به رقمی بالغ بر ۳,۰۵۸ میلیارد ریال رسیده و بانک‌ها نیز ۳,۲۸۴ میلیارد ریال تسهیلات برای پیشبرد پروژه‌ها پرداخت کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های مالی، میانگین هزینه هر واحد مسکونی در این طرح تا این مرحله ۶٬۳۴۲ میلیون ریال برآورد شده است.

در عین حال، طول باقیمانده عملیات آماده‌سازی در شهرک مهرگان معادل ۹.۸ کیلومتر است که تکمیل آن مستلزم تأمین اعتباری معادل ۹۸ میلیارد تومان خواهد بود.

بر پایه آخرین آمار تجمیعی، مجموع پروژه‌های اجرایی در فازهای ۲ و ۳ این طرح به عدد ۲٬۴۴۶ و احد مسکونی با پیشرفت ۶۰ درصد رسیده است. این آمار بیانگر گسترش ظرفیت تولید مسکن در محدوده شهرک مهرگان و نقش آن در تأمین بخش مهمی از تعهدات طرح نهضت ملی مسکن در استان خراسان رضوی است.

بر این اساس، مجموعه اقدامات انجام‌شده و در دست اجرا در شهرک مهرگان، نقش مهمی در تحقق اهداف کلان وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید مسکن ایفا خواهد کرد، با بهره‌برداری کامل از این پروژه‌ها علاوه بر پاسخگویی به نیاز گسترده مسکن در کلان‌شهر مشهد، موجب تحقق بخشی از قانون جهش تولید مسکن نیز خواهد شد.