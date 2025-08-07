به گزارش خبرنگار مهر، وحید دایی مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی امروز (پنجشنبه، ۱۶ مرداد) در جریان بازدید از پروژه ۱۳۴ واحدی فاز سوم شهرک مهرگان مشهد، از بهره‌گیری از فناوری نوین LSF (سازه‌های فولادی سبک) در اجرای این پروژه خبر داد.

وی با بیان اینکه این پروژه الگویی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه ساخت‌وساز نوین است، اظهار کرد: بر اساس مفاد این برنامه، باید ۱۵ درصد از تولید مسکن کشور با استفاده از فناوری‌های نوین انجام شود و پروژه ۱۳۴ واحدی مهرگان نیز در همین راستا طراحی و اجرا شده است.

دایی گفت: ساخت اسکلت سازه در مدت تنها یک هفته، ایمنی بالا در برابر زلزله بدون ایجاد آوار یا انفجار، و صرفه‌جویی در مصرف انرژی به دلیل استفاده از عایق‌های پشم سنگ از جمله ویژگی‌های کلیدی فناوری LSF به شمار می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با تأکید بر نقش این روش در بهینه‌سازی منابع، افزود: استفاده از فناوری LSF موجب کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب در فرآیند ساخت‌وساز می‌شود که در شرایط کم‌آبی کشور، مزیتی قابل‌توجه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هشت هزار و ۸۹۴ واحد مسکونی در سطح استان خراسان رضوی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حال احداث است که از این تعداد، ۲۵۳ واحد در سایت مهرگان مشهد قرار دارد.

دایی با بیان اینکه این روش نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تمام‌شده ساخت دارد، گفت: سرعت بالای اجرای سازه و تکمیل اسکلت در مدت کوتاه، منجر به کاهش زمان کل پروژه و در نتیجه کاهش هزینه‌های نهایی می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه این فناوری در سایر پروژه‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به مزایای متعدد روش LSF، توصیه می‌شود در ساخت سایر واحدهای مسکونی نیز از این فناوری بهره‌برداری شود.