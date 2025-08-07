تردد از مرز مهران به یک میلیون و ۱۸۰ هزار نفر رسید

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین آمار تردد زوار از مرز بین‌المللی مهران، از آمادگی کامل استان برای موج بازگشت زائران اربعین حسینی خبر داد.

کرمی در تشریح آخرین وضعیت تردد در مرز مهران اظهار داشت: از بامداد امروز تا ساعت ۷ صبح، ۸۶ هزار نفر از این مرز تردد داشته‌اند که نشان‌دهنده حجم بالای بازگشت زوار است.

وی افزود: در مجموع، از ابتدای ماه صفر تاکنون، بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار نفر از مرز مهران عبور کرده‌اند که این آمار بیانگر اهمیت و شلوغی این گذرگاه مرزی است.

استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت خدمات‌رسانی مطلوب به زائران در ایام بازگشت، عنوان کرد: تمهیدات لازم برای تسهیل بازگشت زوار اندیشیده شده است. از جمله این اقدامات، برنامه‌ریزی برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و همچنین تأمین امکانات رفاهی در پایانه مرزی مهران است.

وی با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته، افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش ترددها در روزهای آتی، تمامی دستگاه‌های اجرایی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا هیچ‌گونه مشکلی برای بازگشت هموطنانمان به وجود نیاید.

کرمی در پایان از همکاری و همراهی زائران در رعایت مقررات و همکاری با خادمان خود در مرز مهران قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که موج بازگشت زوار بدون هیچ‌گونه حادثه ناگواری به پایان برسد.