تمهیدات ویژه برای بازگشت زوار اربعین در مرز مهران اندیشیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین به تشریح آخرین وضعیت تردد زوار اربعین حسینی از مرز مهران و اقدامات صورت‌گرفته برای تسهیل بازگشت آنان پرداخت.

کرمی با اشاره به افزایش چشمگیر ترددها در مرز مهران، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۲۱۰ هزار نفر از مرز مهران تردد داشته‌اند که بخش عمده آن مربوط به خروج زوار از کشور است.

همچنین حدود ۴۲ هزار نفر نیز وارد کشور شده‌اند.، وی افزود: از ابتدای ماه صفر تاکنون، مجموعاً نزدیک به یک میلیون و ۸۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده، شاهد افزایش ترددها باشیم.

استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت حمل و نقل و ایمنی زوار، گفت: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد تصادفات مرگباری در محور مهران – دهلران بوده‌ایم که موجب تأثر همگان شده است. گرچه حجم ترددها بالاست، اما هر تصادف نیز برای ما ناخوشایند است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند تا با نصب علائم ایمنی، خط‌کشی معابر و ساماندهی اختلاف سطح‌ها، در اسرع وقت نسبت به افزایش ایمنی راه‌ها اقدام کنند.

کرمی همچنین به موضوع تأمین آب برای زوار اشاره کرد و گفت: قرارگاه آب در همه مسیرهای استان مکلف شده است تا نسبت به تأمین آب برای مواکب و اماکنی که به زوار خدمات ارائه می‌دهند، اقدام کند. این تأمین آب می‌تواند به صورت تانکر سیار یا آب بسته‌بندی شده باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: "جلسات بررسی وضعیت و اتخاذ تصمیمات لازم به صورت شبانه برگزار می‌شود و تمهیدات و اقدامات لازم برای بازگشت زوار در هفته پیش رو، به صورت کامل مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.