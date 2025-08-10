«مهران» مرز انتخابی بیش از ۵۰ درصد از زائران یزدی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ذاکر اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد از زائران یزدی جهت شرکت در همایش بین‌المللی پیاده‌روی اربعین و بازگشت از این سفر معنوی، مرز مهران را انتخاب می‌کنند.

وی افزود: با اوج‌گیری موج بازگشت زائران از عتبات‌عالیات، ظرفیت ناوگان عمومی در مرز مهران نیز افزایش یافته به طوری که ناوگان مربوط به سایر خطوط کشور نیز، به پایانه‌های مرزی اعزام شده اند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد خاطرنشان کرد: هدف مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد از استقرار تجهیزات لجستیکی و نیروی انسانی در پایانه‌های مرزی، تأمین به موقع ناوگان و پذیرایی از زائرانی است که قصد بازگشت از سفر اربعین را دارند تا با کمترین معطلی و سختی، به شهرهای خود سفر کنند.

ذاکر تصریح کرد: در حال حاضر تعداد ۱۵ نفر نیروی فنی، پشتیبانی و راهدار در پایانه چذابه و ۱۱ نفر در پایانه مهران و دو نفر در مرز شلمچه به همراه ۱۶ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین مستقر هستند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه هنوز با حجم انبوه زائران برگشت مواجه نشده‌ایم، روزانه ۱۰ الی ۱۵ سرویس جهت بازگشت زائران تأمین می‌شود که در روزهای آتی این تعداد قطعاً افزایش خواهد شد و در حال برنامه‌ریزی برای تأمین اتوبوس کافی و کاهش زمان توقف زائرین در پایانه‌های مرزی هستیم.