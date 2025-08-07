اتحاد و برادری باید در قوم بختیاری تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌محمد اکبری، صبح پنج شنبه در مراسم صلح و سازش ایلبابادی در روستای نیاکان اظهار داشت: وحدت، اتحاد و برادری، پایه و اساس پیروزی‌ها و پیشرفت‌های بزرگ در ایلات و طوایف است.

وی با اشاره به صداقت و پایبندی عشایر بختیاری به میهن اسلامی ایران گفت: قوم بزرگ لر و بختیاری و عشایر غیرتمند، با اعتقاد راسخ به اسلام ناب محمدی و ارادت بی‌نظیر به اهل بیت (ع)، با پیروی از ولایت، ایثار و فداکاری، همچون سرداران بزرگ خود در گذشته، در دفاع از ایران عزیز، اسلام و انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

وی افزود: وجود ۱۲۰۰ شهید از استان چهارمحال و بختیاری و ۱۱ هزار شهید از جامعه عشایری کشور، نشان‌دهنده دین‌مداری و روحیه انقلابی این قشر شریف است.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) در پایان تأکید کرد: اختلافات و نزاع‌های قومی، علاوه بر خسارت‌های فراوان، مانع پیشرفت و توسعه در روستاها و شهرها می‌شود. باید با اتحاد و برادری، مناطق خود را آباد کرده و مانع تحقق اهداف دشمنان باشیم.