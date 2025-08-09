به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی از شاعران نیمایی‌سرایی است که در کتاب «سفرنامه با صاد»، منتشرشده در نشر شهرستان ادب، به پیاده‌روی بزرگ اربعین پرداخته و با شعرهای کوتاه و بلند نیمایی، پیاده‌روی اربعین را روایت کرده است.

از ویژگی‌های مهم این کتاب پرداختن به اربعین در قالب نیمایی و نیز از زاویه‌های مختلف است. به بهانه نزدیک شدن به این مراسم بزرگ و نورانی، شعری از کتاب «سفرنامه با صاد» را با هم می‌خوانیم که شاعر با خطاب قرار دادن نسیم، از او خواسته که نایب‌الزیاره جامانده‌های اربعین باشد.

در ادامه شعر موسوی را با هم می‌خوانیم؛

*

ای نسیم صبحدم که از کنار ما عبور می‌کنی

زودتر اگر رسیدی و

دست و صورتی به گوشه‌ی ضریح او کشیدی و

از شمیم وصل شادمان شدی،

لطف کن

از تمام شاخه‌ها و برگ‌ها

رودها و چشمه‌ها

کوه‌ها و تپّه‌ها

از تمام گام‌ها، شتاب‌ها، درنگ‌ها

با دلی شکسته، یاد کن

لطف کن

از تمام بازمانده‌ها

از تمام غنچه‌های بی‌پناهِ غزّه و عراق و شام

از عقیق‌های بی‌یمن

از اویس‌های بی‌قرَن

از کبوترانِ تشنه و به هم فشرده‌ی منا

با دلی شکسته، یاد کن

ای نسیم صبحدم، سفر به خیر

نایب‌الزّیاره باش!