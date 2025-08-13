شعرخوانی برای غزه در مسیر اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شعر «اربعین، صدای غزه» با حضور تعدادی از شاعران و اهالی فرهنگ و رسانه در موکب انتشارات «مکتب حاج قاسم» در مسیر پیاده‌روی اربعین برگزار شد.

در این عصر شعر که به یاد شهدای مظلوم غزه، پاسداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و همچنین اربعین حسینی برگزار شد، شاعرانی چون علیرضا قزوه، زهیر توکلی، میلاد عرفانپور، قاسم صرافان، کاظم رستمی، محمود یوسفی، ناصر فیض، رضا رحیمی عنبران، حسین مؤدب، محمدامین اکبری، سعید سلیمان‌پور، مصطفی محدثی خراسانی، محمدحسین مهدویان، عبدالرحیم سعیدی راد، احمد شهریار، محسن مؤمنی شریف، مهدی عرفاتی و… حضور داشته و به شعرخوانی پرداختند.