درخواست دوباره هاشمیان برای خالی کردن لیست بازیکنان پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدار حساس امیدهای استقلال و پرسپولیس در هفته نخست لیگ برتر امیدهای تهران، وحید هاشمیان سرمربی تیم بزرگسالان پرسپولیس با حضور در ورزشگاه درفشیفر، از نزدیک نظارهگر بازی بود.
هاشمیان در حاشیه این مسابقه، گفتگویی نزدیک به نیم ساعت با پیمان حدادی، رئیس هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس داشت. بخش عمده این گفتوگو به بررسی وضعیت فعلی تیم بزرگسالان و بهویژه آخرین تحولات نقل و انتقالاتی در روزهای باقیمانده تا پایان پنجره تابستانی اختصاص داشت.
سرمربی پرسپولیس در این گفتوگو بار دیگر بر نیاز تیم به جذب یک مهاجم جدید تأکید کرد. با توجه به پر بودن لیست فعلی، او منتظر نهایی شدن خروجیها است تا زمینه برای جذب بازیکن جدید فراهم شود.
هاشمیان قرار است بهزودی جلسهای با رضا درویش مدیرعامل باشگاه نیز برگزار کند تا در خصوص نیازهای فنی تیم، بهویژه در خط حمله، گفتوگوهای نهایی انجام شود.
شایان ذکر است براساس اعلام رسمی، نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر از ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ آغاز میشود و تا ۲۹ مرداد ادامه دارد. به این ترتیب بازه ۸۰ روزه در اختیار تیمها خواهد بود.
نظر شما