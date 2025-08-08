توضیح باشگاه پرسپولیس در مورد محرومیت مهاجم جدیدش

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس در توضیح خود آورده است: حکم بیفوما که امروز رسانهای شده، حکم جدیدی نیست. باشگاه پرسپولیس از مدتها قبل پیگیر این شکایت بوده و به دنبال حل آن است.
این حکم مدتها قبل به دلیل بدهی بیفوما به ایجنتش صادر شد که پس از آن با پیگیریهای باشگاه پرسپولیس و توافقهایی که بین بیفوما و ایجنتش صورت گرفت، قرار شد پرداخت شود.
از این رو دو طرف به توافق رسیدهاند و بزودی بدهی وی پرداخت میشود تا حکم محرومیت این بازیکن لغو شود. باشگاه پرسپولیس نیز پیگیر است تا بیفوما هرچه سریعتر به تعهد خود عمل کند.
نظر شما