توضیح باشگاه پرسپولیس در مورد محرومیت مهاجم جدیدش

باشگاه پرسپولیس به خبر محرومیت مهاجم جدیدش واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس در توضیح خود آورده است: حکم بیفوما که امروز رسانه‌ای شده، حکم جدیدی نیست. باشگاه پرسپولیس از مدتها قبل پیگیر این شکایت بوده و به دنبال حل آن است.

این حکم مدتها قبل به دلیل بدهی بیفوما به ایجنتش صادر شد که پس از آن با پیگیری‌های باشگاه پرسپولیس و توافق‌هایی که بین بیفوما و ایجنتش صورت گرفت، قرار شد پرداخت شود.

از این رو دو طرف به توافق رسیده‌اند و بزودی بدهی وی پرداخت می‌شود تا حکم محرومیت این بازیکن لغو شود. باشگاه پرسپولیس نیز پیگیر است تا بیفوما هرچه سریع‌تر به تعهد خود عمل کند.

