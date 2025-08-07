جذب اعتبارات در ایستگاه پایانی؛ عملکرد ۱۱دستگاه اجرایی زیر ۶۰درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ذاکریان در شورای اداری استان اظهار کرد: در ایام پایانی سال مالی ۱۴۰۳ قرار داریم و پیگیری جذب اعتبارات دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی در اولویت کاری قرار دارد.

وی با بیان اینکه پروژه‌های متنوعی در استان در دست اجراست، گفت: از راه‌آهن و حمل و نقل تا نهضت ملی مسکن و پروژه‌های حوزه انرژی، اقدامات مؤثری در حال انجام است و با تلاش واحدهای مختلف، خبرهای خوشی در حوزه‌های متعدد در راه است که می‌تواند روزهای باشکوهی را برای خراسان جنوبی رقم بزند.

ذاکریان افزود: در فاصله ۴۰ روز گذشته، جلسات جذب اعتبارات با جدیت بیشتری پیگیری شده و نتیجه این تلاش‌ها، جذب ۷۳۳ میلیارد تومان اعتبار معادل ۱۱ درصد تخصیص دریافتی استان بوده است.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها بیان کرد: اعتبار ۸ دستگاه به‌طور کامل جذب شده و میانگین جذب اعتبارات در ۲۹ دستگاه اجرایی نیز بالاتر از میانگین است.

وی با بیان اینکه جذب ۳۸ دستگاه کمتر از میانگین ۸۳ درصد استانی است، ادامه داد: ۱۱ دستگاه اجرایی جذب کمتر از ۶۰ درصد دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: نظر به تاکید استاندار محترم و به منظور تسریع در انجام اقدامات عمرانی مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۳ برای خراسان جنوبی، پایان مردادماه اعلام شده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که دارای قوانین خاص هستند، می‌توانند بخشی از اعتبارات را به دوره بعد منتقل کنند، اما باید توجه داشت که با توجه به شرایط تورمی کشور، هرگونه تعلل در جذب اعتبارات می‌تواند موجب کاهش ارزش واقعی منابع مالی شود.

ذاکریان با قدردانی از همکاری مدیران اجرایی استان در روند جذب اعتبارات، تأکید کرد: همه باید از این فرصت محدود برای تأمین منابع و تسریع در اجرای پروژه‌ها بهره‌برداری حداکثری داشته باشند.