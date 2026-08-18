به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین عصر سه‌شنبه در نشست با جمعی از خبرنگاران استان با تبریک هفته خبرنگار و قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه اظهار کرد: خبرنگاران با اراده، خلاقیت و تلاش خود نقش مهمی در شکل‌گیری اتفاقات اثرگذار برای کشور و مردم دارند و به‌هم پیوستن این تلاش‌ها می‌تواند به یک جریان اثرگذار اجتماعی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه این نشست را فرصتی برای بهره‌گیری از تجربه و دانش خبرنگاران می‌داند، افزود: در چنین جلساتی معمولاً گزارش عملکرد و آمار فعالیت‌ها ارائه می‌شود، اما ترجیح من این است که از این فرصت برای گفت‌وگویی کیفی‌تر و استفاده از تجربه و دانش جامعه رسانه بهره بگیریم تا بتوانیم برای ادامه مسیر، انگیزه و ایده‌های مؤثرتری پیدا کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به نقش مشارکت مردم در سرنوشت جوامع گفت: آنچه پیروزی ملت‌ها را تضمین می‌کند، حضور مردم و نقش‌آفرینی مستقیم آنان در سرنوشت خودشان است و هرچه این حضور و نقش‌آفرینی مؤثرتر باشد، زمینه رشد، پیشرفت و موفقیت آن جامعه نیز بیشتر فراهم خواهد شد.

گرزین ادامه داد: برای اینکه مردم در سرنوشت خود مشارکت و نقش‌آفرینی کنند، ابتدا باید نسبت به اهمیت و تأثیرگذاری نقش خود قانع شوند؛ چراکه اقناع، زمینه مسئولیت‌پذیری و کنشگری اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی، «گفتمان» را یکی از مهم‌ترین عوامل اقناع و به میدان آمدن مردم دانست و تصریح کرد: بر اساس تجربه‌های تاریخی و حتی جدیدترین روش‌های جامعه‌شناختی، گفتمان و گفتمان‌سازی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به رفتار جمعی و حضور مردم در عرصه‌های مختلف است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ معاصر جهان گفت: هر کشوری که توانسته گفتمانی ایجاد کند، در مقطعی توانسته بخش‌هایی از جامعه را حول آن گفتمان همراه و همسو کند؛ فارغ از اینکه آن گفتمان مثبت یا منفی بوده باشد، اصل موضوع نشان می‌دهد گفتمان تا چه اندازه می‌تواند بر رفتار و تصمیم مردم اثرگذار باشد.

گرزین با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: انقلاب اسلامی نیز با تکیه بر گفتمان توانست میلیون‌ها نفر را به میدان بیاورد. امام خمینی(ره) نه کارخانه‌ای در اختیار داشت، نه درآمد نفتی و نه نیروی نظامی؛ اما توانست با گفتمان‌سازی، مردم را حول یک مطالبه مشترک گردهم آورد و زمینه پیروزی انقلاب را فراهم کند.

وی افزود: گفتمان «شاه باید برود» طی سال‌ها شکل گرفت، مردم آن را پذیرفتند و به تدریج این باور به یک حرکت عمومی تبدیل شد و در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه گفتمان انقلاب اسلامی همچنان یکی از عوامل مهم انسجام اجتماعی است، گفت: استمرار پایبندی مردم به هویت، اصول و ارزش‌های خود را نمی‌توان بدون توجه به قدرت گفتمان تحلیل کرد.

گرزین در ادامه با اشاره به نمونه‌هایی از مشارکت‌های مردمی افزود: گفتمان می‌تواند از یک کودک تا یک فرد سالخورده را حول یک اراده مشترک قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که افراد با وجود تفاوت‌های سنی و اجتماعی، در یک مسیر مشترک قرار گرفته و برای تحقق یک هدف، از بخشی از خواسته‌ها و منافع شخصی خود بگذرند.

وی با تأکید بر اینکه قدرت گفتمان تنها به حوزه باورهای دینی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: حتی در زندگی روزمره نیز انسان برای رسیدن به اهداف بزرگ، سختی‌ها و محدودیت‌هایی را می‌پذیرد. برای مثال، دانش‌آموزی که هدفش قبولی در یک رشته دانشگاهی مطلوب است، ممکن است در سال‌های پایانی تحصیل از بخشی از تفریحات خود بگذرد تا به هدفش برسد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: هنر بزرگ انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته، ایجاد و تقویت یک جریان مستمر گفتمان‌سازی بوده است؛ موضوعی که باید با شناخت دقیق و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای استمرار پیدا کند.

گرزین همچنین بر اهمیت نقش رسانه‌ها در این عرصه تأکید کرد و گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای با قدرت روایتگری و اثرگذاری بر افکار عمومی، می‌توانند در تبیین مفاهیم، ایجاد گفت‌وگو و شکل‌دهی به گفتمان‌های اجتماعی نقش مهمی ایفا کنند.

وی از تلاش‌های خبرنگاران استان قدردانی کرد و افزود: استفاده از تجربه و دانش اصحاب رسانه می‌تواند به تقویت ارتباط با مردم، شناخت بهتر مسائل جامعه و حرکت مؤثرتر در مسیر اهداف فرهنگی و اجتماعی کمک کند.