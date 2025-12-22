مدیرکل نوسازی مدارس بوشهر: خیرین نقش مهمی درتوسعه فرهنگی وآموزشی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به شروع به کار اجرای پروژه مدرسه زنده نام شهربانو شاکر درگاه در محله تنگک بوشهر با بیان اهمیت این پروژه در منطقه تنگک، بر نقش مهم خیرین مدرسه ساز در توسعه فرهنگی و آموزشی کشور و استان بوشهر تأکید کرد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر بیان کرد: این پروژه نماد تلاش و همت خیر بزرگوار در مسیر رفع نیازهای آموزشی مناطق کم‌برخوردار است و فرصتی است تا بتوانیم آینده‌ای بهتر برای نسل‌های جوان ترسیم کنیم.

احمدی با اشاره به نیاز مبرم محله تنگک به مدارس دخترانه، افزود: این منطقه نیازمند توجه ویژه است و ساخت این مدرسه و مدارس دیگر، گامی مهم در جهت کاهش شکاف فرهنگی و آموزشی در شهرستان بوشهر است. ما به دستاوردهای نهضت مدرسه‌سازی افتخار می‌کنیم که با همکاری خیرین و نهادهای حمایتی توانسته است گام‌های مؤثری در ساخت مدارس در اقصی نقاط کشور بردارد و این مدرسه هم، نتیجه چنین همتی است.

وی گفت: مرحومه شهربانو شاکردرگاه، که در طول حیات خود آرزوی ساخت مدرسه دخترانه را داشت، حال پس از فوت ایشان، این آرزو با همت همسر ایشان خیر نیک اندیش جناب آقای مسعود محبوبی محقق شده و با تعداد ۱۲ کلاس و زیربنای ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع در دست اجرا است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر از تلاش‌های مسعود محبوبی، خیر این پروژه، که نقش مهمی در شروع به کار این مدرسه ایفا کرد، تقدیر و تشکر و بر اهمیت تداوم این نوع فعالیت‌های خیرخواهانه برای تربیت نسلی آگاه و آینده‌ساز تأکید کرد و این مدرسه را نماد پیوند میان آموزش، همت خیرین و توسعه پایدار در منطقه دانست.