برپایی موکب همدلی ارتش و سپاه در «چگنی»

به گزارش خبرگزاری مهر، باتوجه‌به نزدیک‌شدن ایام پیاده‌روی اربعین حسینی موکب همدلی ارتش و سپاه در مرز منطقه «نایه کش» و روبه‌روی تیپ ۲۸۴ برپا می‌شود.

این موکب باهدف استقبال از زائران اباعبدالله الحسین (ع) از ۱۵ مردادماه راه‌اندازی شده و تا زمان بازگشت زائران حسینی ارائه خدمات خود را ادامه خواهد داد.

امیر سرتیپ دوم حسین آذین فرمانده تیپ ۲۸۴ خرم‌آباد با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: این موکب در روبروی این تیپ و در پنج‌کیلومتری شهرستان چگنی در یک فضای کاملاً مناسب مستقر شده است.

وی افزود: این موکب به‌صورت ۲۴ ساعته به زوار حضرت امام حسین (ع) خدمات‌رسانی می‌کند و تا چند روز پس از اربعین نیز به این خدمات ادامه می‌دهد.

فرمانده تیپ ۲۸۴ شهید رستمی خرم‌آباد، ادامه داد: موکب ما انواع خدمات موردنیاز زوار حضرت امام حسین (ع) همچون خدمات درمانی، تغذیه، اسکان و سایر نیازمندی‌های آن‌ها را تأمین می‌کند و هیچ محدودیتی در تأمین نیاز زوار نداشته و با امکانات کامل برای خدمت به آن‌ها حضور دارد.