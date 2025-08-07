۲۳۰۰ عضو انجمن نویسندگان آمریکا در برابر ترامپ صف کشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بیش از ۲۳۰۰ عضو انجمن نویسندگان آمریکا نامه‌ای سرگشاده امضا کرده‌اند که در آن اقدامات اخیر ترامپ و دولت او را نشان دهنده حمله‌ای بی‌سابقه و اقتدارگرایانه به آزادی بیان خوانده و آن را محکوم می‌کنند.

از جمله اعضای اتحادیه نویسندگان آمریکا (شامل ۲ بخش شرقی و غربی) که این نامه را امضا کرده‌اند اسپایک لی، آدام مک‌کی، ایلانا گلیزر، مایک شور، لیز مریودر و تونی گیلروی هستند.

در این نامه با اشاره به شکایت‌های بی‌اساس ترامپ علیه سازمان‌های خبری، به توافق ماه گذشته پارامونت گلوبال با ترامپ اشاره شده که برمبنای آن ۱۶ میلیون دلار به ترامپ برای حل و فصل «یک دعوی بی‌اساس» علیه سی‌بی‌اس به دلیل مصاحبه با کامالا هریس پرداخت شد. دلیل این دعوی ادعای ترامپ مبنی بر تدوین نادرست این مصاحبه بود.

در این نامه همچنین قید شده که ترامپ با نشریاتی که به طور واقعی گزارش‌هایی از کاخ سفید گزارش می‌کنند، سرجنگ دارد و کار آنها را تلافی و آنها را به لغو مجوزهای پخش‌کنندگان تهدید کرده و بارها خواستار لغو برنامه‌های تلویزیونی خبری و سرگرمی که از او انتقاد می‌کنند، شده است.

در نامه اتحادیه نویسندگان آمریکا همچنین به جمهوری‌خواهان کنگره اشاره شده که با دولت ترامپ برای قطع بودجه رسانه‌های عمومی مانند PBS و NPR همکاری کرده اند. CPB هفته پیش اعلام کرد که در پی لغو بودجه فدرال برای رسانه‌های عمومی، در حال تعطیلی است.

در این نامه تاکید شده که کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC)، به ریاست برندن کار که توسط ترامپ منصوب شده ادغام اسکای‌دنس-پارامونت را مشروط به این امر کرد که شبکه CBS در دیدگاه روزنامه‌نگاری و برنامه‌های سرگرمی خود تغییر دهد. ۲ روز قبل از تأیید این آژانس، اسکای‌دنس تضمین کرد که با انتخاب یک بازرس به شکایت‌های مرتبط با تعصب یا سایر نگرانی‌ها رسیدگی کند و متعهد شد که سردبیری CBS منعکس‌کننده دیدگاه‌های ایدئولوژیک متنوع بینندگان آمریکایی باشد.

در این نامه تاکید شده که؛ اینها تلاش‌هایی برای محدود کردن بیان انواع داستان‌ها و جوک‌هاست تا انتقادها و مخالفان را خاموش کند.

همچنین آمده است: ما پادشاه نداریم، ما رئیس جمهور داریم و رئیس جمهور نمی‌تواند انتخاب کند که چه چیزی در تلویزیون، سینماها، روی صحنه، در قفسه‌های کتاب ما یا در اخبار باشد.

این نامه همچنین از رهبران صنعت خواسته شده تا در برابر چنین زیاده‌روی‌هایی مقاومت کنند و برای آینده‌ای آزاد و دموکراتیک تلاش کنند.

دستور اجرایی ترامپ در ۲۰ ژانویه با عنوان «احیای آزادی بیان و پایان دادن به سانسور فدرال» ادعا می‌کرد که دولت بایدن «با سانسور گفتار آمریکایی‌ها در پلتفرم‌های آنلاین، اغلب با اعمال فشار قهری قابل توجه بر اشخاص ثالث، حقوق آزادی بیان را پایمال کرده است».

از جمله امضاکنندگان نامه سرگشاده انجمن نویسندگان آمریکا می توان از این نام ها یاد کرد: تونی گیلروی سازنده «آندور»، اسپایک لی سازنده «مالکوم ایکس»، دیوید سایمن سازنده «وایر»، لیلی واچوفسکی سازنده «سه‌گانه ماتریکس»، آدام مک‌کی سازنده «به بالا نگاه نکن»، ایلانا گلیزر سازنده «شهر وسیع»، اسکات فرانک سازنده «گامبی ملکه»، لیز مریودر سازنده «دختر جدید»، کنت لونرگان سازنده «منچستر کنار دریا»، جاستین کوریتزکس نویسنده «چالشگران»، جان واترز کارگردان «اسپری مو» ۱۹۸۸، دسوس نایس سازنده «دسوس و مرو»، گیلیان فلین نویسنده رمان «دختر گمشده»، سلین سانگ کارگردان «زندگی‌های گذشته»، دیوید مندل سازنده «ویپ»، امبر رافین نویسنده «شب آخر با ست مایرز»، سو هیو سزانده سریال «پاچینکو»، سارا شرمن سازنده «پخش زنده شنبه شب»، آلفونسو کوارون کارگردان «روما»، فیبی رابینسون کمدین و نویسنده «ملکه مواد مخدر ۲»، شان رایان نویسنده «مامور شب»، مریل مارکو سازنده «آخر شب با دیوید لترمن» و ...