به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، خواکین فینیکس، الیوت گولد، کلوئی فاینمن و بیش از ۱۵۰ یهودی خلاق دیگر از صنعت سینما، در نامهای سرگشاده به حمایت از سخنرانی اسکار جاناتان گلیزر در حمایت از فلسطین برخاستند.
این نامه که تاکنون ۱۵۱ چهره سرشناس امضاکننده آن هستند، همچنین شامل رِین خواهر فینیکس، دبرا وینگر نامزد ۳ اسکار، تاد هینز کارگردان «می دسامبر»، بوتس رایلی کارگردان «برای شما متاسفم»، جوئل کوئن فیلمساز تحسینشده، لنی آبراهامسون کارگردان «اتاق»، دیوید کراس بازیگر «توسعه بازداشت شده»، امی برگ مستندساز، هاری نف بازیگر «باربی»، تام استوپارد نمایشنامهنویس افسانهای، جیمز شاموس مدیر عامل سابق فوکوس پیکچرز، کیت برلانت کمدین، نیکول هولوفسنر کارگردان «تو به احساسات من آسیب میزنی»، مایکل لی کارگردان «رازها و دروغ ها»، ایرا ساکس فیلمساز «گذرگاهها»، تاوی گوینسون بازیگر و نویسنده «گاسیپ گرل»، والاس شاون بازیگر «عروس پرنسس»، اما سلیگمن کارگردان «پایینها»، لولا کرک بازیگر «محبوبه آمریکا»، ژانیزا براوو کارگردان «زولا»، ایلانا گلیزر و ابی جیکوبسون بازیگران «شهر وسیع» و دیوید ارلیش منتقد فیلم سایت ایندی وایر هستند.
ورایتی با نمایندگان شخصی بسیاری از امضاکنندگان تماس گرفته و یا اسنادی را که به طور مستقل مشارکت آنها را تأیید میکند، به دست آورده است.
ایلانا گلیزر از جمله این چهرههاست که در بیانیهای به ورایتی گفت: این نامه را برای کمک به مقابله با فضای خاموشی که بسیاری از فضاهای کاری را در برابر جنگ اسراییل علیه غزه دربرگرفته، امضا کردم. جنجال درباره سخنان جاناتان گلیزر تنها یک نمونه از این جوسازیهاست.
شیموس گفت: هفتهها از سخنرانی جاناتان گلیزر در مراسم اهدای جوایز اسکار میگذرد، اما همانطور که این هفته به روشی غیروجدانی ۷ امدادگر مرکز جهانی آشپزخانه و تعداد بیشماری غیرنظامی فلسطینی کشته شدند؛ به ما یادآوری میشود، درخواست گلیزر برای بشریت بوده و وظیفه ما بهعنوان یهودیهای خلاق برای اعتراض به کمپین شرورانهای که علیه او به راه انداخته شده، ضروریتر میشود.
با کسب جایزه اسکار بهترین فیلم بینالمللی برای درام هولوکاستی گلیزر با عنوان «منطقه مورد علاقه»، کارگردان از سخنرانی خود برای پرداختن به جنگ اسراییل علیه مردم فلسطین استفاده کرد و گفت: تمام انتخابهای ما برای انعکاس و رویارویی با ما در زمان حال انجام شد، نه اینکه بگوییم آنها چه کار میکردند، بلکه ببینیم اکنون چه میکنیم. فیلم ما نشان میدهد که انسانزدایی در بدترین حالت به کجا منجر میشود.
گلیزر گفت: این همه گذشته و حال ما را شکل داده است. در حال حاضر، ما به عنوان افرادی اینجا ایستادهایم که یهودی بودن ما و ربوده شدن هولوکاست توسط اشغالگری، منجر به درگیری برای بسیاری از مردم بیگناه شده است. چه قربانیان هفتم اکتبر یا حمله مداوم به غزه، همه قربانیان این انسانزدایی هستند، چگونه مقاومت کنیم؟
سخنان او هم با واکنش و هم با تمجید مواجه شد. در نامهای سرگشاده که یک هفته بعد منتشر شد، بیش از هزار نفر از یهودیان صنعت سینما سخنرانی گلیزر را به دلیل کمک به دامن زدن به «نفرت فزاینده ضدیهودی در سراسر جهان» محکوم کردند، در حالی که دیگرانی مانند کن لوچ سخنان وی را شجاعانه نامیدند.
در این نامه سرگشاده آمده است: ما هنرمندان، فیلمسازان، نویسندگان و متخصصان خلاق یهودی هستیم که از بیانیه جاناتان گلیزر در اسکار ۲۰۲۴ حمایت میکنیم. ما از این که دیدیم برخی از همکارانمان در صنعت فیلم سخنان وی را محکوم کردند، نگران شدیم. حملات آنها به گلیزر، نشان دهنده حواس پرتی خطرناکی از کارزار نظامی فزاینده اسراییل است که تاکنون بیش از ۳۲ هزار فلسطینی را در غزه کشته و صدها هزار نفر را در آستانه مرگ از قحطی قرار داده است. ما برای همه کسانی که در طی چندین دهه در فلسطین و اسراییل کشته شدهاند، از جمله ۱۲۰۰ اسراییلی که ۷ اکتبر کشته شدند و ۲۵۳ گروگان گرفته شده، غمگین هستیم.
در ادامه نامه آمده است: تاثیر حمله به گلیزر در صنعت ما به معنی خاموشکردن صداهاست و به فضای گستردهتر سرکوب آزادی بیان و مخالفتها که ویژگیهایی هستند که حوزه ما باید آن را گرامی بدارد، کمک میکند. گلیزر، تونی کوشنر، استیون اسپیلبرگ و هنرمندان بیشماری دیگر با هر پیشینهای کشتار غیرنظامیان فلسطینی را محکوم کردهاند. همه ما باید بدون اینکه به اشتباه متهم به دامن زدن به یهودستیزی شویم، همین کار را انجام دهیم.
در پایان بیانیه آمده است: ما هولوکاست را با گفتن: دیگر هرگز برای هیچکس، گرامی میداریم.
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