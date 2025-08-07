«جاسم دلاوری» قهرمان بوکس ایران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم دلاوری از قهرمانان پرافتخار بوکس ایران، صبح امروز پس از مدتها مبارزه با بیماری سرطان، دار فانی را وداع گفت.
این پهلوان با اخلاق کشور در چند ماه گذشته عمل پیوند استخوان انجام داده بود، پیوندی که موفقیت آمیز نبود و در نهایت تسلیم بیماری شد.
جاسم دلاوری متولد ۱۳۶۵ در شهرستان جویبار یکی از چهرههای تأثیرگذار بوکس ایران در دهه ۸۰ به شمار میرفت.
از افتخارات این ورزشکار فقید میتوان به مدال نقره جوانان آسیا در سال ۲۰۰۵، مدال برنز بازیهای آسیایی ۲۰۰۶ دوحه، مدال برنز قهرمانی آسیا ۲۰۰۷ مغولستان و عنوان قهرمانی آسیا اشاره کرد.
