۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

برخورد قاطع با مدیران کوتاهی‌کننده در مدیریت بحران کرمان

کرمان - مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان هشدار داد: با هرگونه کوتاهی و ترک‌ فعل در حوزه پیشگیری و مقابله با حوادث، به‌ویژه در جنوب استان، بدون اغماض برخورد قانونی می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نژاد خالقی در جریان بررسی وضعیت جنوب استان در حوزه پیشگیری از حوادث بر حضور فعال و پاسخگویی شفاف مدیران در شرایط بحرانی تأکید کرد و افزود: تاکید ما بر حضور فعال، پاسخگویی شفاف و اقدام مسئولانه است. هیچ مدیری نباید تصور کند که می‌تواند در شرایط بحران، غایب باشد یا از مسئولیت بگریزد. قانون معیار عمل ما بوده و از آن کوتاه نخواهیم آمد.

وی با بیان این مطلب که پاسخگویی، شجاعت و تعهد مدیریتی می‌طلبد، اظهار داشت: مدیری که نمی‌تواند وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام دهد، نباید از مسئولیت شانه خالی کند و با برخورد قانونی و صریح مواجه خواهد شد.

نژاد خالقی در ادامه با اشاره به ترک فعل یکی از مدیران دستگاه‌های اجرایی جنوب استان در جریان پیشگیری از حوادث، تصریح کرد: با هیچ فرد یا نهادی تعارف نداریم. هیچ‌کس در حوزه بحران بدون پاسخگویی نخواهد بود و عدم پاسخگویی در این حوزه معنا ندارد.

این مقام مسئول با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی مدیران در انجام وظایف قانونی، تأکید کرد: عدم انجام درست وظایف در شرایط حساس، مصداق روشن ترک فعل است و با هیچ عنوان نادیده گرفته نخواهد شد. اقدام قانونی قاطع در انتظار متخلفان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مدیریت مؤثر بحران‌ها نیازمند پاسخگویی به‌موقع و اقدام عملی از سوی مدیران است که نقش کلیدی در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات دارد. ترک فعل نه تنها تهدیدی برای جان مردم محسوب می‌شود، بلکه از نظر قانونی نیز بدون توجیه است.

مدیرکل مدیریت بحران استان در پایان هشدار داد: تهدید امنیت مردم با قصور در انجام وظایف، قابل‌قبول نیست و هرگونه کوتاهی، با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد و هیچ‌گونه مماشاتی با این نوع تخلفات نخواهد شد.

