به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نژاد خالقی در جریان بررسی وضعیت جنوب استان در حوزه پیشگیری از حوادث بر حضور فعال و پاسخگویی شفاف مدیران در شرایط بحرانی تأکید کرد و افزود: تاکید ما بر حضور فعال، پاسخگویی شفاف و اقدام مسئولانه است. هیچ مدیری نباید تصور کند که می‌تواند در شرایط بحران، غایب باشد یا از مسئولیت بگریزد. قانون معیار عمل ما بوده و از آن کوتاه نخواهیم آمد.



وی با بیان این مطلب که پاسخگویی، شجاعت و تعهد مدیریتی می‌طلبد، اظهار داشت: مدیری که نمی‌تواند وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام دهد، نباید از مسئولیت شانه خالی کند و با برخورد قانونی و صریح مواجه خواهد شد.



نژاد خالقی در ادامه با اشاره به ترک فعل یکی از مدیران دستگاه‌های اجرایی جنوب استان در جریان پیشگیری از حوادث، تصریح کرد: با هیچ فرد یا نهادی تعارف نداریم. هیچ‌کس در حوزه بحران بدون پاسخگویی نخواهد بود و عدم پاسخگویی در این حوزه معنا ندارد.



این مقام مسئول با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی مدیران در انجام وظایف قانونی، تأکید کرد: عدم انجام درست وظایف در شرایط حساس، مصداق روشن ترک فعل است و با هیچ عنوان نادیده گرفته نخواهد شد. اقدام قانونی قاطع در انتظار متخلفان است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مدیریت مؤثر بحران‌ها نیازمند پاسخگویی به‌موقع و اقدام عملی از سوی مدیران است که نقش کلیدی در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات دارد. ترک فعل نه تنها تهدیدی برای جان مردم محسوب می‌شود، بلکه از نظر قانونی نیز بدون توجیه است.



مدیرکل مدیریت بحران استان در پایان هشدار داد: تهدید امنیت مردم با قصور در انجام وظایف، قابل‌قبول نیست و هرگونه کوتاهی، با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد و هیچ‌گونه مماشاتی با این نوع تخلفات نخواهد شد.