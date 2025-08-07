  1. استانها
  2. تهران
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

کشف بیش از ۱۶۷ کیلوگرم مواد مخدر در دماوند

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از کشف ۱۶۷ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۱۶۷ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر در دماوند خبر داد.

فرمانده انتظامی دماوند اعلام کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت توزیع‌کنندگان مواد مخدر در دماوند، طرح ارتقا امنیت اجتماعی در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضائی و انجام تحقیقات گسترده، محل اختفای متهم شناسایی و مقدار ۱۶۷ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

ملکی در پایان ضمن تاکید بر نقش همکاری شهروندان با پلیس، از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت توزیع‌کنندگان مواد مخدر را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش دهند.

