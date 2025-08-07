دستگیری ۲ سارق اماکن دولتی در آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از اماکن دولتی در سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ میدان الله قرار گرفت.

سرپرست انتظامی شهرستان آزادشهر، گفت: در تحقیقات انجام شده توسط مأموران دو سارق حرفه‌ای در این ارتباط شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی با اشاره به اعتراف سارقان به سرقت از اماکن دولتی در شهرستان افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری اموال سرقتی کشف شد.

سرپرست انتظامی شهرستان آزادشهر با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست ضمن رعایت هشدارهای انتظامی در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمدهای مشکوک در محدوده محل سکونت خود مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.