دیداراستانداران خوزستان وکهگیلویه وبویراحمدبرای حل مشکلات آبی

اهواز - استانداران خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در نشستی مشترک راهکارهای مدیریت منابع آبی، حفاظت از محیط زیست و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بین دو استان را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه، یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در دیدار با سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان در محل استانداری خوزستان، مسائل مشترک دو استان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. محور اصلی این نشست، مدیریت منابع آبی، حفاظت از محیط زیست و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی بود.

موالی‌زاده استاندار خوزستان در این دیدار با تأکید بر ضرورت همکاری بین‌استانی در مدیریت منابع آبی مشترک اظهار کرد: مدیریت بهینه آب بین استان‌ها امری حیاتی است و نیازمند هماهنگی همه‌جانبه ذی‌نفعان است.

وی با هشدار نسبت به سدسازی و انتقال بی‌رویه آب در بالادست، افزود: این اقدامات می‌تواند تهدیدی جدی برای محیط زیست و معیشت مردم هر دو استان باشد.

استاندار خوزستان، حفاظت از منابع طبیعی زاگرس و ارزیابی دقیق زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای را از اولویت‌های اصلی دانست و گفت: توسعه راه‌های ارتباطی روستایی و تأمین آب شرب پایدار، به‌ویژه از طریق طرح آبرسانی لیکک به روستاهای بهبهان، از برنامه‌های کلیدی دولت در این منطقه است.

در این نشست، پروژه سد خرسان ۳، واقع در مرز کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، مورد توجه ویژه قرار گرفت. دو طرف نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی این پروژه ابراز نگرانی کرده و بر لزوم ارزیابی دقیق‌تر اثرات آن تأکید کردند. همچنین، بازنگری در طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و اصلاح حکمرانی آب برای تأمین پایدار منابع آبی از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و بهبود راه‌های ارتباطی بین دو استان به منظور ارتقای ایمنی و تسهیل تردد نیز مورد بررسی قرار گرفت. استانداران بر لزوم همکاری نزدیک برای رفع چالش‌های موجود و تحقق اهداف توسعه‌ای تأکید کردند.

این نشست نشان‌دهنده عزم جدی دو استان برای همکاری در راستای حل مشکلات مشترک و توسعه پایدار منطقه است.

